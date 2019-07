Leipzig

Zwar beginnt der Umbau der größten LVB-Haltestelle vor dem Leipziger Hauptbahnhof erst nach den Sommerferien 2019. Doch da das Verkehrsaufkommen in der schulfreien Zeit deutlich niedriger liegt als sonst, werden dann alle Jahre wieder besonders viele Baustellen angelegt. Das wird in den nächsten sechs Wochen nicht anders sein. Auf Bitten der LVZ erstellte das Verkehrs- und Tiefbauamt eine Übersicht zu den gefährlichsten Staufallen in Leipzig während der Sommerferien 2019. Dabei geht es um fünf Brücken und zwölf größere Straßen. Die Informationen im Detail stehen in der hier folgenden Bildergalerie.

Zur Galerie Hier wird in den kommenden Wochen gebaut. Autofahrer sollten sich auf zum Teil längere Staus einstellen.

Von Jens Rometsch