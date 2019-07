Leipzig

Fruchtig, cremig, erfrischend: Was gibt es Schöneres als an sonnigen Tagen ein Eis zu genießen. Was für ein Glück, dass es in Leipzig so viele gute Eisdielen und Eiscafés gibt. Unsere zehn Favoriten stellen wir heute vor – zu entdecken gibt es in der Stadt aber noch viel, viel mehr.

Zur Galerie Kein Sommer ohne leckere Eiscreme. Wir haben zehn Tipps für Sie, wo Sie nach Herzenslaune genießen können.

Zwischen 1,20 Euro und 1,80 Euro liegen die Preise für eine Kugel – je nach Sorte und Zutaten. Unser kleiner Streifzug beweist: Die Leipziger Eismacher locken mit klassischen und ausgefallenen Kreationen. Mehr als 30 Sorten auf der Eiskarte, aus denen wir großen und kleinen Leckermäuler auswählen können, sind oft keine Seltenheit. Neben den Klassikern Vanille, Schokolade und Erdbeere dürfen sich unsere Gaumen aber auch auf exotische Geschmacksrichtungen wie etwa Graviola freuen. Doch für welche Sorte auch immer Sie sich am Ende entscheiden – bei den heißen Temperaturen findet sich für jeden Geschmack das richtige Eis. Und nun: Eine Portion Sommer, bitte!

Von Ingrid HIldebrandt