Das sind Leipzigs familienfreundlichste Unternehmen 

Leipzig

Familien mussten in der Pandemie besonders oft Einstecken: Schulen und Kitas wurden geschlossen, Homeoffice zum neuen Standard erklärt. Mit dem 13. Preis für Familienfreundlichkeit hat die Stadt Leipzig nun Unternehmen ausgezeichnet, die Eltern und Kinder durch familienfreundliches Engagement in der Krise unterstützt haben.

Am Freitag hat unter anderem Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Auszeichnungen in der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung verliehen. Vier Unternehmen wurden mit dem 1000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet, darunter die pioneer communications GmbH, die Spread Group, der Verein Mütterzentrum Leipzig sowie die Praxis Dr. Anita Wieser.

Gehrt wurde zudem die Kunststoffzentrum gGmbH mit dem Sonderpreis der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. Auch eine Jury aus Kindern durfte einen Sieger küren: Über ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro konnten sich ein Grünauer Kooperationsprojekt zwischen dem Familienzentrum Grünau (Caritas Leipzig), dem Haus Steinstraße und dem Verein dezentrale freuen.

Kinder sind zuletzt ins Hintertreffen geraten, sagt Burkhard Jung

„Wir wollen mit dem Preis ein Zeichen setzen, dass Familienfreundlichkeit auch in dieser schwierigen Zeit gelebt wird und zwar in allen Facetten: Telefonisch, virtuell und dort – wo es möglich ist – persönlich“, sagte Burkhard Jung. Wie er auf der Veranstaltung betonte, seien vor allem Kinder in der zurückliegenden Zeit häufig in den Hintergrund getreten.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Rahmen des Wettbewerbs hatten Leipziger Familien die Möglichkeit, Personen, Einrichtungen und Organisationen vorzuschlagen. Eine Jury prüfte die eingereichten Kandidaten anschließend im Hinblick auf die Familienfreundlichkeit. Wie die Stadt erklärte, möchte der Preis herausragendes Engagement würdigen und zum Nachahmen anregen. Bei allen ausgezeichneten Unternehmen handelt es sich um Akteure, die familienfreundliche Arbeitsbedingungen in der Pandemiezeit geschaffen haben. Insgesamt wurden über 100 Vorschläge eingereicht.

Hauptgeldgeber des Preises ist die Leipziger Stadtholding. Die Preisgelder wurden vom BMW Werk Leipzig, der Leipziger Messe, der Sparkasse Leipzig und der AOK Plus zur Verfügung gestellt.

Von flo