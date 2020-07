Leipzig

Sonne und bis 27 Grad – Leipzig steht ein heißes Sommerwochenende bevor. Perfekt, um sich ein schattiges Plätzchen zu suchen und einen Sprung ins kühle Nass zu wagen. An die Strände des Kulkwitzer, Cospudener oder Markkleeberger Sees pilgern Tausende, sobald die Temperaturen in schweißtreibende Höhe klettern. Auch Schladitzer Bucht und Hainer See sind längst keine Geheimtipps mehr. Es geht aber auch mit mehr Ruhe und Entspannung. Wo? Wir stellen sechs Insider-Spots zum Baden in und um Leipzig vor – mit Bildern und interaktiver Karte.

Waldsee Lauer

Pure Idylle mitten im Auwald – versteckt zwischen Cospudener See und den Einfamilienhäusern am Equipagenweg in Markkleeberg liegt dieser Natursee mit vielen kleinen Buchten. Einen großen Badestrand gibt es nicht, dafür viel Ruhe und herrliche Ausblicke aufs Wasser. Viele Ruderboote und Kajaks durchqueren die Lauer täglich auf dem Weg vom Floßgraben Richtung Cospudener See. Das Wasser ist glasklar, ein toller Ort zum Entspannen. Das Baden erfolgt – wie in allen hier vorgestellten Seen – auf eigene Gefahr.

Idylle pur: Waldsee Lauer. Quelle: Kempner

Naturbad Leipzig-Südwest

Die ehemalige Kiesgrube in Großzschocher unweit der Dieskaustraße feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. 1970 wurde hier nach dem Ende des Kiesabbaus zu DDR-Zeiten ein Naherholungsgebiet geschaffen, das Leipzigs Freibäder entlasten sollte. Heute ist der kleine See aufgrund der Konkurrenz durch Cossi & Co. fast in Vergessenheit geraten. Menschenmassen sucht man hier vergeblich, vor allem unter der Woche. Zwischen dem Schilf schwimmen Enten, Angler warten auf einen guten Fang. Kleine Liegewiesen gibt es am Nord- und Südufer, dazwischen bieten Buchten unter Bäumen viel Schatten.

Ruhe und viel Grün: Naturbad Südwest in Großzschocher. Quelle: Robert Nößler

Kirchbruch Beucha

Schon allein die Kulisse ist postkartenreif: Auf einer Anhöhe über dem ehemaligen Steinbruch in Beucha thront die 1848 erbaute Bergkirche. Der Krater davor, in dem einst Granitporphyr abgebaut wurde, wurde geflutet und gehört heute zu den schönsten Seen der Region Leipzig. Schwimmer finden am Nord- und Ostufer mehrere Einstiegsstellen. Der Lärm der Großstadt scheint hier Lichtjahre entfernt. Dabei ist Beucha von Leipzig aus in 50 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen. Zurück geht es bequem mit der Regionalbahn oder mit der S-Bahn vom benachbarten Borsdorf bis in die Leipziger City.

Postkarten-Panorama: Kirchbruch in Beucha mit Bergkirche. Quelle: Robert Nößler

Westbruch Brandis/Waldsteinberg

Eine Abkühlung hier ist ein kleines Abenteuer. Eigentlich wird der See vorwiegend als Tauchrevier und Trainingsort für Kletterer genutzt. Umgeben von 20 Meter hohen Felswänden wähnen sich Schwimmer in einer anderen Welt. Auch dieser ehemalige Granitporphyr-Steinbruch, etwas versteckt im Wald des Brandiser Ortsteils Waldsteinberg gelegen, bietet kristallklares Wasser. Liegeflächen sind allerdings kaum vorhanden. Der Rundweg entschädigt dafür mit spektakulären Aussichten bis in die Leipziger City – ein Spaziergang um den See ist unbedingt zu empfehlen!

Abendstimmung über dem Westbruch, von dessen Plateau man bis nach Leipzig sehen kann. Quelle: Adrian Alekow

Bagger Thekla ( Naturbad Leipzig-Nordost)

Nicht nur bei Sauna-Fans – die direkt am See gelegene gehört zu den schönsten in Leipzig – ist der „Bagger“ im Leipziger Nordosten beliebt. Die von einem Park umgebene Kiesgrube lockt vor allem ortsansässige Badefreunde an. Ein ruhiges Plätzchen findet sich meist auch in der Hochsaison. Naturliebhaber genießen den sanft abfallenden Kiesstrand, loben das glasklares Wasser oder machen es sich auf den Steinstufen auf der Uferpromenade gemütlich. Über die Nackedeis, die aus der Sauna spazieren, um sich im See abzukühlen, wundert sich hier niemand. Fun Fact: Die Kiesgrube wurde in den 1930er-Jahren für den Bau der A14 angelegt. In den 1970er-Jahren entstand daraus das Naturbad.

Das Naturbad Bagger in Thekla. Quelle: Kempner

Grillensee

Er ist der vielleicht schönste der drei Naunhofer Seen südöstlich von Leipzig unweit der A14. In direkter Nachbarschaft zum Ammelshainer See (Moritzsee) und Albrechtshainer See gelegen, ist der Grillensee ein herrlicher Ort zum Runterfahren. Die ehemalige Kiesgrube umfasst eine Fläche von 57 Hektar. Zum Vergleich: Der Cospudener See ist etwa achtmal so groß. Eine große Liegewiese und schattige Uferbereiche laden zum Verweilen, Picknicken – oder Grillen – ein. Am Ammelshainer See befinden sich auch ein Campingplatz und ein Kletterwald. Wie an allen hier vorgestellten Seen ist FKK möglich. An Leipzigs geheimen Bade-Spots hat keiner Geheimnisse…

Kaum Betrieb: Am Grillensee sind nur wenige Leute unterwegs. Quelle: Thomas Kube

Von Robert Nößler