Das sind die 20 größten Bauprojekte in Leipzig

Leipzig

Es ist eine gewaltige Summe: 7,5 Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren in Bauprojekte in Leipzig fließen. Neue Wohnviertel, Hotels und eine Bundesagentur für Cybersicherheit entstehen in der Messestadt, der Flughafen Leipzig/Halle wird für eine halbe Milliarde Euro ausgebaut. Und auch in Leipzigs Infrastruktur von Schulen über Kitas bis zur Wasser- und Abwasserversorgung fließen zwei- bis dreistellige Millionenbeträge.

Für ihren aktuellen Investitionsreport 2019 hat die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig die aktuell größten Bauprojekte analysiert. Laut dem Bericht befinden sich im Kammerbezirk mehr als 100 Vorhaben in der Umsetzung oder Vorbereitung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Investitionssumme noch einmal um fast 60 Prozent angestiegen. Sie lag 2018 noch bei 4,8 Milliarden Euro. Die IHK sieht dies als „Spiegelbild für die anhaltend dynamische Entwicklung in der Region“.

Dass der Bauboom weiter zunimmt, zeigt auch die Rangliste der größten Vorhaben. Projekte mit Investitionen von 100 Millionen Euro hätten es 2018 noch in die Top 5 geschafft, in diesem Jahr beginnt diese erst bei 180 Millionen Euro. Laut IHK befinden sich Projekte mit einer Investitionssumme von etwa 4,5 Milliarden Euro bereits im Realisierungsstadium, darunter eine Vielzahl von Wohnungsbauvorhaben, von denen es acht in die Top 20 geschafft haben. Investitionen mit einem Gesamtvolumen von knapp drei Milliarden Euro stehen aktuell noch vor dem Baubeginn oder sind in der Planungsphase. Dazu zählen auch die beiden größten Projekte in der Messestadt.

Platz 20: Alter Postbahnhof (50 bis 80 Mio. Euro)

An der Adenauerallee plant die CG Gruppe einen riesigen Gewerbe- und Technologiepark auf 42.000 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist frühestens für 2020 geplant. Auch ein neues Stadion für den FC International mit Platz für 3000 Zuschauer soll hier entstehen.

So soll der sanierte Postbahnhof künftig aussehen. Quelle: Homuth + Partner

Platz 19: Neue Leipziger Großsporthalle (70 Mio. Euro)

Am Standort Zwickauer Straße/ Richard-Lehmann-Straße soll eine neue Ballsporthalle für rund 10.000 Zuschauer gebaut werden. Sie könnte künftig die Heimstätte des Handball-Bundesligisten SC DHfK werden und auch Veranstaltungsort für internationale Großereignisse sein. Als Vorbild gilt die SAP-Arena in Mannheim. Die Bauzeit ist mit fünf Jahren avisiert.

Zusätzlich zur Arena Leipzig (im Bild) soll die Stadt eine neue Großsporthalle bekommen. Quelle: Christian Modla

Platz 18: Ausbau und Modernisierung des Klärwerks im Rosental (80 Mio. Euro)

Die Wasserwerke wollen die Kapazitäten von 2022 bis 2029 schrittweise erweitern, um Leipzigs Bevölkerungswachstum auf bis zu 700.000 Einwohner zu bewältigen. Dabei sollen auch die Energiekosten gesenkt werden Zusätzlich modernisieren die KWL das Trink- und Abwassernetz im Jahr 2019 für 79,5 Millionen Euro.

Das Klärwerk Rosental aus der Luft. Quelle: Armin Kühne

Platz 17: Four Living im alten Technischen Rathaus (83,5 Mio. Euro)

Der riesige Komplex an der Prager Straße nimmt Gestalt an. In das elfgeschossige Ex-Behördenzentrum wurden vier Türme eingeschnitten, in denen knapp 300 Wohnungen entstehen. Die Fertigstellung des Projekts der CG-Gruppe ist für 2020 geplant.

Aus dem ehemaligen Technischen Rathaus wird das "Four Living" an der Prager Straße. Quelle: Kempner

Platz 16: Kita-Investitionen der Stadt (97 Mio. Euro)

Auch in den Ausbau der Kindertagesstätten wird in Leipzig kräftig investiert: 97 Millionen Euro sind bis 2022 im Stadthaushalt für Baumaßnahmen vorgesehen. Knapp 2500 neue Plätze sollen entstehen, die meisten mit jeweils rund 550 im Zentrum-Südost sowie in Schönefeld.

Leipzig baut seine Kita-Infrastruktur aus. Quelle: dpa

Platz 15: Internistischer Neubau am Klinikum St. Georg (100 Mio. Euro)

„Das wird das größte Bauvorhaben in der 800-jährigen Geschichte des Klinikums“, sagt St.-Georg-Geschäftsführerin Iris Minde. Das Leipziger Klinikum investiert bis 2025 mehr als 100 Millionen Euro in ein Internistisches Zentrum und eine neue Ambulanz.

Das St. Georg investiert bis 2025 mehr als 100 Millionen Euro in ein Internistisches Zentrum und eine neue Ambulanz. Quelle: Dagmar Schulze

Platz 14: Bebauung des Wilhelm-Leuschner-Platzes (min. 125 Mio. Euro)

Auf der Ostseite des Platzes ist unter anderem ein Neubau des Leibniz-Instituts für Länderkunde für rund 34,5 Millionen Euro mit Bibliothek und Archiv geplant (im Bild). Auf der Westseite hinter der Propsteikirche errichtet die GRK-Gruppe ab frühestens 2020 ein Gewerbeensemble, das bis zu einem Drittel Wohnungen aufnehmen kann. Investitionssumme: 90 Millionen Euro.

Blick auf den künftigen Wilhelm-Leuschner-Platz. Quelle: Henchion Reuter Architekten

Platz 13: Neues Gaskraftwerk der Stadtwerke (150 Mio. Euro)

Als Ersatz für die Fernwärme aus Lippendorf, auf die Leipzig ab 2022 verzichten will, soll an der Bornaischen Straße ein neues Gaskraftwerk entstehen. Von 2020 bis 2022 werden auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Süd (im Bild) drei Turbinen für 150 Megawatt und 120 Megawatt Strom errichtet.

Auf dem Gelände des ehemaligen Heizkraftwerks Süd soll das neue Gaskraftwerk entstehen. Quelle: Kempner

Platz 12: Neues Stadtviertel am Lindenauer Hafen (rund 150 Mio. Euro)

Bis 2020 sollen am Lindenauer Hafen rund 1000 Menschen am Wasser leben. Die ersten Selbstnutzer sind bereits 2017 eingezogen, weitere Mehrfamilienhäuser sind derzeit im Bau. Auf dem 17 Hektar großen Areal werden insgesamt 470 Wohnungen, eine Kita, Läden und Restaurants gebaut.

Am Lindenauer Hafen drehen sich die Baukräne für ein neues Wohnviertel. Quelle: Jan Woitas/dpa

Platz 11: Neubau der Sächsischen Aufbaubank (158 Mio. Euro)

Der spektakuläre Bau mit 24 Meter hohen Säulen ist deutlich teurer geworden als geplant, die Fertigstellung wurde mehrfach verschoben. Ende 2020 soll das Ensemble an der Gerberstraße fertig sein und ab dem Frühjahr 2021 sukzessive bezogen werden. Die SAB verlegt dann ihren Hauptsitz von Dresden nach Leipzig.

An der Gerberstraße entsteht der Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Quelle: Kempner

Platz 10: Neues Wohnquartier auf dem alten Krystallpalast-Areal (180 Mio. Euro)

Von Platz 14 im Ranking hat sich das Bauprojekt um vier Plätze nach vorne geschoben – es soll inzwischen rund 100 Millionen Euro mehr kosten. Von 2020 bis 2023 entstehen an der Brandenburger Straße 175 Wohnungen, 164 Studentenapartments und 320 Hotelzimmer. Auf dem Areal befand sich um 1900 der größte Vergnügungspark Deutschlands.

Bis 2023 entstehen an der Brandenburger Straße 175 Wohnungen, 164 Studentenapartments und 320 Hotelzimmer. Quelle: Argo Capital Partners

Platz 9: Neues Stadtquartier an der Hauptbahnhof-Westseite (300 Mio. Euro)

Rund 700 Wohnungen, viel Gewerbe, ein fünfzügiges Gymnasium samt Turnhalle und Sportplatz, eine Kita und ein Hotel – das soll bis 2030 nordwestlich des Hauptbahnhofs empor wachsen. Es wird das erste „urbane Gebiet“, das in Leipzig neu entsteht – mit sozialen Einrichtungen, Kulturbetrieben und Einzelhandel.

Das neue Stadtquartier an der Hauptbahnhof-Westseite kostet rund 300 Millionen Euro. Quelle: RKW (Entwurf) / Jens Rometsch (Foto)

Platz 8: Neues Stadtquartier „Parkstadt Dösen“ (300 Mio. Euro)

Auf dem riesigen Gelände des ehemaligen Parkkrankenhauses werden durch denkmalgerechte Sanierung und Neubauten rund 600 Wohnungen entstehen, dazu eine Kita, eine Tiefgarage und ein Nahversorger. Der Projektentwickler Instone plant für 2019/20 mit dem Baustart auf dem seit 2002 ungenutzten Areal.

In der ehemaligen „Parkstadt Dösen“ sollen rund 600 Wohnungen entstehen. Quelle: Heike Doering

Platz 7: Ausbau des BMW-Werks (300 Mio. Euro)

Der Autobauer erweitert seinen Standort im Leipziger Norden, um die jährliche Produktionskapazität um 100.000 auf rund 350.000 Fahrzeuge zu erhöhen. Bis 2020 soll das Werk auch für neue Fahrzeuggenerationen vorbereitet werden.

BMW erweitert sein Werk im Leipziger Norden. Hier wird unter anderem der BMW i3 gebaut. Quelle: Jan Woitas/dpa

Platz 6: Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit Leipzig /Halle (365 Mio. Euro)

Seit Juli 2019 steht fest: Die neue Bundesbehörde, in der Konfliktszenarien für Polizei und Militär erforscht werden sollen, entsteht am Leipziger Airport. 100 Arbeitsplätze werden bis 2023 geschaffen.

Am Leipziger Flughafen entsteht die neue Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Platz 5: Ausbau des Leipziger Flughafens (500 Mio. Euro)

Auch direkt am Flughafen rücken die Bauarbeiter an: In den kommenden Jahren wird der Airport umfassend erweitert und als Frachtdrehkreuz ausgebaut. Es entstehen auch ein Kleinflugzeug-Hangar zur Wartung von Privat- und Chartermaschinen sowie ein neues Container-Terminal. DHL schafft im Zuge des Ausbaus hunderte neue Jobs.

Ais Pläne für den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle. Quelle: Patrick Moye

Platz 4: Ausbau des Porsche-Werks (rund 600 Mio. Euro)

Der Sportwagen-Hersteller investiert weiter in sein Leipziger Werk. Bereits im März 2019 hat der Ausbau zum E-Auto-Standort begonnen. Der Nachfolger des Erfolgsmodells Macan soll hier voraussichtlich ab 2022 als reiner Stromer vom Band rollen. Bisher beschäftigt das Werk rund 4300 Mitarbeiter.

Porsche investiert mehrere hundert Millionen Euro in sein Leipziger Werk. Quelle: Jan Woitas/dpa

Platz 3: Neues Viertel am Bayerischen Bahnhof (rund 600 Mio. Euro)

Anfang 2019 ist mit einer Tochter des größten deutschen Wohnungsvermieters Vonovia ein neuer Investor bei dem Großprojekt eingestiegen. Baustart ist für spätestens 2020 geplant. 1600 Wohnungen, drei Schulen, mindestens zwei Kitas und ein riesiger Stadtteilpark sind auf dem einstigen Bahnareal geplant. Bis 2027 könnte alles fertig sein.

1600 Wohnungen sind auf dem Areal am Bayerischen Bahnhof geplant. Quelle: Stadtbau AG

Platz 2: Schulbau-Investitionen (624 Mio. Euro)

Leipzig wächst und braucht immer mehr Schulen. Neubauten entstehen, alte Gebäude werden modernisiert, stillgelegte Einrichtungen teilweise wieder in Betrieb genommen. Bis 2024 plant die Stadt insgesamt 136 Schulbaumaßnahmen, darunter 93 Neubaumaßnahmen, 19 Sanierungen und Umnutzungen sowie 24 Erweiterungen.

Ein Schulneubau ist die Grundschule am Addis-Abeba-Platz, die zum Schuljahr 2020/21 ihren Betrieb aufnehmen soll. Quelle: Kempner

Platz 1: Neues Viertel am Eutritzscher Freiladebahnhof (981 Mio. Euro)

„Projekt 416“ –nach der Nummer des Bebauungsplans – ist der Name für das größte Leipziger Bauprojekt, das in den nächsten Jahren nördlich des Hauptbahnhofs Realität werden soll. 2100 Wohnungen für bis zu 3700 Menschen, drei 16-geschossige Hochhäuser und eine zentrale Parkanlage sollen entstehen. Die CG-Gruppe verkaufte das Projekt im Frühjahr 2019 an die Firma Imfarr aus Österreich. Baustart ist frühestens 2020. Die Vorbereitungen vor Ort laufen bereits.

Drei 16-geschossige Hochhäuser und eine zentrale Parkanlage sollen im neuen Wohngebiet „Projekt 416“ am Eutritzscher Freiladebahnhof entstehen. Quelle: OctaGon

Von Robert Nößler