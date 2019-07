Leipzig

Die Klappe ist gefallen, die Abstimmung zum Rammstein-Gewinnspiel der LVZ beendet. Die zwei Gewinner, die jeweils zwei Freikarten für das Konzert am 30. Mai 2020 in der Leipziger Red-Bull-Arena erhalten, stehen damit fest!

Die Aufgabe: Schickt uns ein Foto, auf dem ihr den Titel eines Rammstein-Songs kreativ darstellt. Aus rund 1000 Einsendungen hat die LVZ-Jury zunächst ihre zehn Favoriten ausgewählt. Die Online-Nutzer hatten dann fünf Tage Zeit, um über die Sieger zu bestimmen.

Platz eins geht an LVZ-Leserin Madeleine. Dass in ihrem Foto der Song „Sex“ dargestellt wird, ist unschwer zu erkennen. Beachtlich hingegen ist der Kontrast zwischen der bildlichen Darstellung und den sonst martialischen Klängen, die Rammstein in ihren Songs, und speziell in „Sex“, auffahren.

Rammstein-Gewinnspiel-Beitrag Platz eins: "Sex". Quelle: LVZ-Nutzerin Madeleine

Als Platz zwei entpuppte sich LVZ-Leser Thomas. Auf seinem Foto stellt er ebenfalls einen Song vom aktuellen Album dar: „Puppe“. Thomas zeigt auf seinem Bild vollen Körpereinsatz und stellt die große Bühnenshow von Till Lindemann und Co. damit quasi im Kleinen nach.

LVZ-Gewinnspiel-Beitrag Platz zwei: "Puppe". Quelle: LVZ-Nutzer Thomas

Herzlich Glückwunsch den Gewinnern, die von uns persönlich benachrichtigt werden!

Alle weiteren Beiträge, die es in die Top 10 geschafft haben, finden Sie hier:

Von LVZ