Leipzig

Los geht es mit dem 18. Leipziger Wasserfest am Freitag um 14 Uhr entlang der Max-Reger-Alle im Clara-Zetkin Park. Rund um das Elsterflutbecken, dem Hauptstandort des Fests, wird sich am Wochenende der meiste Trubel abspielen. Feste Attraktionen bilden dabei der Kunst- und Kreativ-Markt, der auf der Sachsenbrücke die Besucher zum Stöbern einladen soll, sowie das Fischerfest direkt nebenan. Dort wird an drei Tagen für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Am Freitagabend sorgt die Leipziger Band Saitensprung mit Hits von Westernhagen bis Pink für musikalische Unterhaltung. Freitag und Sonnabend läuft auch ab jeweils 22.30 Uhr das Open-Air-Kino im Zetkinpark. Welche Filme dann gezeigt werden, entscheidet eine Facebook-Abstimmung.

Piratenprüfung für Kinder

Familien mit Kindern wird am Wochenende besonders viel im Stadtteilpark Plagwitz geboten. Dieser wird rund um das Fest wieder zu einer echten Pirateninsel. Neben der Teilnahme am Piratenfischerstechen, dem Bootsbaucamp oder dem Piratenlager können sich die kleinen Besucher auch einer Piratenprüfung stellen.

Als sportlicher Höhepunkt startet am Samstag um 14 Uhr die Ruder-Bundesliga. Bei der Rennserie treten in diesem Jahr 26 Mannschaften über eine Distanz von 350 Metern gegeneinander an. Höhepunkt sind dann ab 20.30 Uhr die Finals unter Flutlicht. Ab 22.15 soll eine stimmungsvolle Feuer-Wasser-Show die Zuschauer begeistern.

Entenrennen am Sonntag

Nach dem Zieleinlauf der Bootsparade am Sonntag um 12.15 Uhr läuft wieder die Regatta Royal im Elsterflutbett. Die Teams müssen sich dabei mit ihren Eigenbauten in Geschwindigkeit, Performance und Kreativität behaupten. Das kultige Entenrennen, das in diesem Jahr der Verein Wasserstadt Leipzig ausrichtet, startet um 15 Uhr an der Sachsenbrücke. Dann werden bis zu 8000 Enten bei der Lotterie an den Start gehen. Die Enten können am Sonntag ab 10 Uhr für jeweils drei Euro „adoptiert“ werden.

Lindenauer Hafen wieder dabei

Auch der Lindenauer Hafen ist in diesem Jahr wieder mit dabei. Dort erwarten die Besucher lateinamerikanische Klänge von Livebands und Nachwuchskünstlern sowie ein Familienfest mit Straßenmusikern, Clowns und Artisten. Der Kanal soll laut Radio Leipzig pünktlich zum Fest auch wieder von Algen befreit sein. Noch vor einigen Wochen war er voll davon. Zwei Wochen lang war das Mähboot zwischen der Nonnenbrücke und dem Lindenauer Hafen unterwegs.

Von ebu