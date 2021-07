Leipzig

Im Februar 2020 – also noch kurz vor der Ankunft von Corona in Leipzig – hatte das Rathaus eine Studie zur Zukunft der City in Auftrag gegeben. Grund waren wachsende Leerstände und die Schließung des Karstadt-Warenhauses an der Petersstraße. Dann kam der Lockdown, wurde auf einen Schlag alles viel schlimmer. Trotzdem haben die Handelsberatungsfirmen Cima und Comfort die Studie fertiggestellt. Sie analysiert auf über 60 Seiten die Probleme und gibt Tipps für die Zukunft. Hier folgen die wichtigsten Fakten.

In Leipzig shoppen besonders viele junge Leute

Gute Voraussetzungen: Durch den anhaltenden Zuzug lebt in Leipzig ein überdurchschnittlich hoher Anteil der als besonders konsumfreudig geltenden 15- bis 50-Jährigen. Von 2013 bis 2019 sind die Touristenzahlen um ein Drittel gestiegen. Mit den benachbarten Landkreisen leben 1,2 Millionen Menschen im Einzugsgebiet. Deren Einzelhandels-Kaufkraft wuchs auf 6,1 Milliarden Euro pro Jahr, liegt pro Kopf aber noch immer neun Prozent unter dem deutschen Durchschnitt.

Bundesweite Trends: Der stationäre Einzelhandel wächst nur noch minimal, besonders bei Lebensmitteln herrscht Verdrängungswettbewerb. Allein die Großstädte bieten fast alle Sortimente in Läden an. Dabei geht der Trend zu Showrooms, in denen Produkte begutachtet, getestet, bestellt werden. Große Ketten zielen fast nur noch auf die Top-Einkaufsstraßen, begnügen sich dort – wegen hoher Mieten – aber mit weniger Flächen. Der Online-Handel boomt durch Corona wie nie zuvor.

Der Leipziger Brühl soll im Bereich der Fußgängerzone bald große Pflanzkübel und Sitzgelegenheiten bekommen. Quelle: Andre Kempner

Leipziger Sortiment: Der einst klar vorherrschende Textil-Handel füllt nur noch 18 Prozent der Ladenflächen in der City, liegt nun gleichauf mit der Gastronomie. Letztere hatte sich erst jüngst zusätzliche Viertel wie rings um den Brühl erschlossen. Im Touristenzentrum Thomaskirchhof öffnete soeben das hawaiianische „Bull & Bonito“, mit dem großen „Lutter & Wegner“ kommt in Kürze das zwölfte Lokal samt Freisitz hinzu. Lebensmittel- und Bio-Märkte, Drogerien und im Non-Food-Bereich vor allem Discounter wie TK Maxx, Woolworth, Tedi sind schon länger auf dem Vormarsch. Optiker, Sport/Outdoor, Elektronik, Schmuck und Wohneinrichtungen folgen als wichtige Sparten.

Es geht nicht mehr um Waren-Massen im Laden

Kunden-Wünsche: Gerade die vielen jungen Kunden sowie Shopping-Touristen erwarten neben dem Einkauf Erlebnisse wie Kultur und Märkte. In Leipzig sind die City-Besucher im Schnitt 35 Jahre alt, in anderen Metropolen 37. Der Anteil der 21- bis 25-Jährigen liegt in Leipzig besonders hoch. Um zu überleben, müssen Einzelhändler für sie auch im Internet und auf Sozial-Media-Kanälen präsent sein. Statt Masse im Geschäft gehe es vielen Verbrauchern um Inszenierungen der Waren, faire Beratung und Umtausch-Bedingungen, Nachhaltigkeit, günstige Preise. Bei Lebensmitteln dominieren Zeitknappheit und Bequemlichkeit, weshalb frische Fertigmahlzeiten wie Sandwiches beliebter werden.

Der Leipziger Thomaskirchhof hat sich jüngst in eine boomende Gastronomie-Meile mit nun schon elf Freisitzen verwandelt. Quelle: Jens Rometsch

Leere Geschäfte: Kurz vor Corona waren 9 Prozent der Erdgeschossflächen in der Leipziger City frei, bei Einzelhandelsobjekten sogar 14 Prozent. Beides sind historische Negativ-Rekorde. Die Leerstände konzentrierten sich im südlichen Bereich: 1) im Ex-Karstadt-Warenhaus auf 32.700 Quadratmetern – der Umbau samt Verkleinerung der Handelsflächen beginnt in wenigen Tagen, dafür schließt ab 11. Juli die Tiefgarage; 2) im Petershof auf 4400 Quadratmetern – dort soll der bislang gegenüberliegende H&M in diesem Sommer einziehen; 3) im Petersbogen (2000 Quadratmeter samt Gastronomie-Einheit). Zudem darben schon länger einige Passagen, was vor allem auf überzogene Mietvorstellungen der Eigentümer zurückgeführt wird. Im Grunde ging mit der Karstadt-Schließung 2019 etwa soviel Verkaufsfläche verloren wie 2012 mit Eröffnung der Höfe am Brühl dazu kam. Die Gesamtfläche beträgt jetzt etwa 170.000 Quadratmeter. In der City gab es kurz vor der Pandemie 526 Geschäfte und 409 Flächen mit ergänzenden Nutzungen – darunter 185 Gastronomiebetriebe.

Viele internationale Ketten und Ärger um Parkplätze

Hohe Filialisierung: Die Zahl der inhabergeführten Läden sinkt beständig. In der Grimmaischen und Petersstraße beträgt der Anteil überregionaler Ketten schon 93 beziehungsweise 89 Prozent, am Neumarkt 78, in der Hainstraße 74 und am Markt 52 Prozent (hier verbessern die kommunalen Rathaus-Arkaden den Schnitt). Primark, Decathlon, Urban Outfitters: In den letzten Jahren kamen über 20 internationale Marken dazu. Auch zehn Läden, die früher reine Internethändler waren wie Zalando oder Mister Spex. Da die Ketten meist nicht in B-Lagen wollen, könnten dort – auch wegen Corona – die Mieten sinken und sich neue Chancen für örtliche Händler ergeben, heißt es in der Studie. Der Stadt wird vorgeschlagen, dafür einzelne Passagen thematisch zu profilieren. Das ginge laut Rathaus aber nur gemeinsam mit den Eigentümern, der Kauf von City-Immobilien wäre für die Stadt zu teuer.

Nur noch eine Woche bleibt die Tiefgarage unter dem früheren Karstadt in der Leipziger City geöffnet. Dann beginnt der Umbau des Gebäudes zum "N30", fallen die 430 Stellplätze vorübergehend weg. Quelle: Jens Rometsch

Ärger um Parkplätze: Die Leipziger Innenstadt bekommt von ihren Gästen fast überall Bestnoten. Kritisiert wird einzig die Erreichbarkeit per Auto – jeder vierte Besucher reist per Pkw an. Die Studienautoren wissen für das Problem keine rechte Erklärung. Allgemein werde ein Stellplatz pro 50 Quadratmeter Verkaufsfläche als ausreichend angesehen. Die City bräuchte demnach 4000 Stellplätze, habe in der Realität aber 7300. Die meisten davon befinden sich in den zwölf Parkhäusern. Eventuell müsse das Parkleitsystem überarbeitet werden.

Von Jens Rometsch