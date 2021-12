Leipzig

Weltstar und Stifter José Carreras lädt am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr zur 27. Benefiz-Gala in Leipzig ein. Internationale und nationale Künstlerfreunde musizieren live vor Ort und unterstützen mit ihrem Auftritt den Kampf des 75-Jährigen gegen Leukämie.

Promis in Leipzig: Von David Garrett bis Peter Maffay

Aufgrund der Pandemie muss die Veranstaltung wie im Vorjahr ohne Saalpublikum stattfinden. Am roten Teppich wird es keinen Zugang für Autogrammjäger geben, dort werden sich ausschließlich akkreditierte Journalisten und Fotografen aufhalten, um die Promis abzulichten und zu interviewen. Durch den Fernsehabend führen die Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm können sich auf folgende Künstler freuen: David Garrett, Stefanie Heinzmann, Lang Lang, Roland Kaiser, Maite Kelly, Michael Patrick Kelly, den Dresdner Kreuzchor, Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen), Leony, Peter Maffay, Revolverheld und Santiano.

Publikumsliebling Peter Maffay steht bei der Gala auf der Bühne (Archivfoto 26.08.2021, Junge Garde, Dresden). Quelle: Dietrich Flechtner

Starpianist Lang Lang mit seiner Frau vor Ort

Bereits im vergangenen Jahr hat Starpianist Lang Lang den Kampf gegen Leukämie sowie gegen andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen unterstützt. Der chinesische Musiker hatte sich von Asien aus per Video-Botschaft in die Gala eingeschaltet und eigene Konzerttickets zugunsten der Stiftung versteigert. Am Donnerstag wird der 39-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Gina Alice auftreten, die eine begnadete Pianistin ist und im Januar den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht hat. „Wenn man Eltern geworden ist, hat man noch einmal eine andere Sicht auf die Dinge. Gesundheit ist das Wichtigste. Ich schätze meinen großen Kollegen José Carreras sehr und unterstütze deshalb seine Stiftung aus vollem Herzen“, sagte der Künstler.

Starpianist Lang Lang wird gemeinsam mit seiner Ehefrau auf der Gala-Bühne musizieren. Quelle: Olaf Heine

Gemeinsam mit dem weltberühmten Tenor war Lang Lang beim großen Silvesterkonzert vor neun Jahren im Nationalstadion von Peking aufgetreten.

Prominente an der Spenden-Hotline

Als prominente Unterstützer agieren an den Spendentelefonen unter anderem Comedian Bülent Ceylan, die Schauspielerinnen Rebecca Immanuel, Nele Kiper, Ina Paule Klink und Wendy Güntensperger, Kabarettist Dieter Hallervorden, Sky-Moderator Peter Hardenacke, Sportjournalistin Stephanie Müller-Spirra, die Ex-Profi-Sportler Franziska Schenk, Kati Wilhelm und Axel Schulz.

Die Gala wird am Donnerstag ab 20.15 Uhr live im MDR übertragen.

Von Regina Katzer