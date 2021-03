Leipzig

Das Wochenende nimmt uns mit auf eine Reise. In ferne Welten, gestaltet durch unsere Fantasie und engagierte Theatermacher und -macherinnen. In einen Konzertsaal, der uns vom Bildschirm aus kraftvolle Töne entgegnet. Und ins Museum. Richtig, das geht nämlich ab dieser Woche wieder. Uns es lohnt sich. Einige neue Ausstellungen warten darauf, betrachtet zu werden. Mehr als ein Häppchen für alle Kultur-Hungrigen.

Freitag

Das Schauspiel Leipzig zeigt „Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind“. Quelle: Schauspiel Leipzig / Rolf Arnold

Von der Party zur Apokalypse: „Die Ermüdeten oder Das Etwas, das wir sind“ steht am Freitag ab 20 Uhr auf dem Digital-Programm des Schauspiels Leipzig. Hausregisseurin Claudia Bauer bringt ein pointiertes Stück auf die Bühne, in dem eine Gruppe von Großstadt-Menschen zwischen ihren heiß diskutierten Entscheidungen über das richtige Bier bis hin zum richtigen Leben nicht mitbekommt, wie um sie herum die bekannte Welt in Trümmer fällt. Zu Tickets und Stream geht’s hier.

Samstag

Das Audio Experiment #27 im Lofft Quelle: Antje Kröger

Gemeinsam proben: Das Lofft lädt für Samstag zur Lecture Performance. Was sich dahinter verbirgt? Im Audio Experiment #27 spielen drei Musiker und Musikerinnen, eine Tänzerin und ein Literat mit dem Publikum eine Improvisation auf einer Probebühne. Die Akteure und Akteurinnen improvisieren mehrere Durchgänge einer fiktiven Probe. Der Dramaturg beobachtet die Probe, macht sich Notizen und schreibt daraus einen Text. Nach jedem Durchgang liest er vor. Doch auch das Publikum probt mit: Denn wie eine Rede so braucht auch ein Bühnenstück vor allem einen guten Anfang und ein gutes Ende. Anfang und Ende sollen nun gemeinsam von Ensemble und Publikum für eine fiktive Uraufführung geprobt werden und da das Publikum nur digital zugeschaltet ist, wird die Kamera aus dem LOFFT-Saal ihre Perspektive vor Ort einnehmen. Im Anschluss erwartet die digital zugeschalteten Gäste ein Hang-out mit den Künstlern und Künstlerinnen sowie dem LOFFT-Team. Die Vorstellung findet live auf www.dringeblieben.de statt. Zum Stream und den Tickets geht es hier.

Der Fantasie freien Lauf lassen: Interaktives Geschichtenerzählen steht am Samstag im Theater der Jungen Welt auf dem digitalen Plan. In „Und dann?!“ für alle ab 6 Jahre wollen die Theatermacher und -macherinnen mit dem Publikum interaktiv via Zoom neue Geschichten spinnen! Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen dazu vorab etwas finden – im Wald, unterm Bett oder im Küchenschrank –, das zum Thema „Neubeginn“ passt. Wie aus all diesen Gegenständen neue Geschichten gesponnen werden, wird ab 17 Uhr zu erleben sein. Tickets gibt es hier.

Sonntag

Happy Birthday Bach: Am Sonntag um 15 Uhr feiert die Gaechinger Cantorey unter Leitung von Hans-Christoph Rademann im traditionellen Geburtstagskonzert der Bachakademie J.S. Bachs 336. Geburtstag mit einer Aufführung seiner h-Moll-Messe. Das Konzert wird in Kooperation mit dem Bach-Archiv Leipzig als Livestream ausgestrahlt. Ein Pausengespräch, das Michael Maul, Intendant des Bachfestes Leipzig, und Akademieleiter Hans-Christoph Rademann gemeinsam gestalten, gehört zum Konzertfilm. Weitere filmische Eindrücke aus Leipzig und der Thomaskirche werden während des Streams gezeigt. Die Solopartien singen die renommierten Solisten Catalina Bertucci (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Alt), Patrick Grahl (Tenor) und Peter Harvey (Bass). Der Livestream wird auf www.bachakademie.de sowie den Facebook-Kanälen von Bachakademie und Bach-Archiv Leipzig veröffentlicht. Mit diesem Werk begehen die Internationale Bachakademie Stuttgart und das Bach-Archiv Leipzig erstmals gemeinsam den Ehrentag des Komponisten.

Gemeinsam in die Ferne schweifen: Ein digitaler Familien-Überraschungstrip erwartet das Publikum von „Abflug Terminal Sofa“ – einem Angebot des Dresdner Theaters Junge Generation. In dem Format für Kinder ab acht Jahre begeben sich die Zuschauer und Zuschauerinnen zusammen mit den Spielern und Spielerinnen des Ensembles auf eine virtuelle Reise. Dschungel-Erkundung, Kurztrip nach Kroatien, Safari in der afrikanischen Steppe – Publikum und Ensemble schweifen mithilfe des Videokonferenzdienstes Zoom gemeinsam in die Ferne und erleben an verschiedensten Reisezielen interaktive Abenteuer. Los geht’s Sonntag um 16 Uhr. Näheres zu Anmeldung und Teilnahme gibt es hier.

Übers Wochenende

Blick in die Ausstellung „Immer ich. Faszination Selfie“ im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig Quelle: André Kempner

Zeit für Kunst: Fast fünf Monate waren sie geschlossen – die Türen der Leipziger Museen. Seit dieser Woche haben wieder einige Museen geöffnet und ermöglichen so eine Begegnung mit der Kunst. Im Grassimuseum sind zunächst die beiden neuen Ausstellungen zu sehen: „Reklame! Verführung in Blech“ und „Murano. Farbe Licht Feuer“. Auch das ebenfalls im Grassi-Komplex am Johannisplatz untergebrachte Museum für Völkerkunde empfängt wieder Besucher und Besucherinnen. Im Museum der bildenden Künste ist die Ausstellung „1950–1980. Fotografie aus Leipzig“ ganz neu zu sehen. Außerdem sind die Ständigen Sammlungen und jene Ausstellungen zu sehen, deren Laufzeit durch den Lockdown unterbrochen wurde. Ebenfalls geöffnet sind das Museum für Druckkunst und die G2-Kunsthalle am Dittrichring. Auch das Zeitgeschichtliche Forum hat seine Tore wieder geöffnet. Hier gibt es neben der Dauerausstellung „Unsere Geschichte. Diktatur und Demokratie nach 1945“ und der Wechselausstellung „Very British. Ein deutscher Blick“ nun erstmals die neue Wechselausstellung „Immer Ich. Faszination Selfie“ zu sehen. Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum und das Deutsche Musikarchiv präsentieren ebenfalls wieder ihre einzigartigen Bestände.

Drucksache: Hoch- und Tiefdruck sind nicht nur Wetterlagen. Auch in der Drucktechnik spielen sie eine entscheidende Rolle. Wer sich näher mit dem Thema befassen möchte, dem empfehlt sich ein Blick auf das Programm zum Tag der Druckkunst – natürlich alles digital. Das Museum für Druckkunst Leipzig beteiligt sich unter dem Motto „Rund um den Tag der Druckkunst“ vom 19. bis 21. März mit einem Programm auf Facebook und YouTube. Dazu werden Videos zu Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck, Siebdruck und mehr veröffentlicht. Außerdem gibt es einen Einblick in die Sonderausstellung „From Futura to the Future. International Letterpress Workers“ mit Kuratorin Clara Marie Thöne.

Von Patricia Liebling