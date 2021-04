Leipzig

Das Wetter an den Ostertagen wird wechselhaft – genauso wie unsere Veranstaltungstipps, die für stimmungsvolle Abwechslung sorgen sollen. Genießen Sie die Zeit mit der Familie und Ihren liebsten Menschen am besten in den eigenen vier Wänden und verköstigen Sie aufregende Kultur-Events ganz bequem im Internet.

Tipps fürs Wochenende in Leipzig: Freitag

Die Profis Oliver Thalheim und Tina Spiesbach machen auch auf dem Leipziger Augustusplatz eine gute Figur. Quelle: André Kempner

Fröhliches Tanzen für Kinder: Oliver Thalheim und Tina Spiesbach von der Tanzschule Leipzigfreuen sich auf einen bunten Nachmittag mit den kleinsten Tänzerinnen und Tänzern. Gemeinsam wird gesungen, gebastelt und zu den schönsten Osterliedern getanzt. Ab 15 Uhr live und kostenfrei auf dem YouTube-Kanal!

Let’s dance mit Oli & Tina: Das Tanzpaar Oli & Tina dreht ab 19.30 Uhr viele Runden für einen unterhaltsamen Abend mit kleinen Workshops und spannenden Challenges. Achtung, Spoiler: Die Tanzschulküken sorgen für ein schönes Highlight! Einschalten nicht vergessen!

„kulturrelevant“: Jeden Freitagabend läuft auf „Radio Blau“ die Sendung „kulturrelevant“. In der Folge 23 geht es um das Thema „Kindheit und Corona“ mit den Gästen Laura Kröner, Co-Koordinatorin der AG Kinder & Jugend des Ost-Passage Theaters und Sophia Ollmer, pädagogische Mitarbeiterin beim „Mio Mädchentreff“. Die Musik kommt von dem Leipziger Synth-Pop-Duo „Dolphins“. Ab 18 Uhr auf UKW 99,2.

Wochenend-Tipps: Was kann man am Sonnabend in Leipzig erleben?

Einblick in die Generalprobe von „Turandot“ in der Schaubühne Lindenfels Leipzig (Archivbild). Quelle: Christian Modla

Zum Lachen: Die Schaubühne Lindenfels und die Compania Sincara laden ab 18 Uhr zur Opernaufführung „Turandot“, die mit dem Leipziger Bewegungskunstpreis 2019 ausgezeichnet wurde. Der Stream ist von 18 bis 23 Uhr verfügbar. Achtung – der letzte Login ist um 22 Uhr!

Bierverkostung: Das Kultlokal „Dr. Hops“ im Leipziger Süden lädt ab 20 Uhr zur Online-Live-Verkostung ein. Sechs Hopfengetränke werden verkostet, das Testpaket (Vorbestellung per E-Mail) kann am Sonnabend von 15 bis 19 Uhr in der Eichendorffstraße 7 abgeholt werden. Mehr Infos hier.

Wochenendtipp für Leipzig: Sonntag

Das Schauspiel Leipzig zeigt den ersten Teil der Inszenierung „Faust / Faust I“, die 2018 Premiere feierte. Quelle: Rolf Arnold

Tragödie: Das Schauspiel Leipzig zeigt am Ostersonntag ab 20 Uhr den Klassiker „Faust / Faust I“ von Johann Wolfgang Goethe. Zu sehen ist der erste Teil der Inszenierung, die im September 2018 am Schauspiel Leipzig Premiere feierte. Im Mittelpunkt des „Faust I“ steht das spannungsgeladene Verhältnis von gesellschaftlicher Norm und individueller Entfaltung. Zu den Tickets und zum Stream, der 24 Stunden verfügbar ist, geht’s hier.

Wochenendtipps für Leipzig: Montag

„TDJW goes Comicwelt“ heißt es am Montag (5. April) ab 19 Uhr. Quelle: TDJW

Digitales Abenteuer: Was bedeutet es, heimatlos zu sein und ständig auf Inseln zu stranden, die komische Namen tragen wie Brobdingnag oder Glubbdubrib und von kauzigen Wesen bevölkert werden? Das Theater der Jungen Welt zeigt jeden Montag ab 19 Uhr eine neue Folge „Digital: Gulliver“. Seid dabei, wenn der junge Seefahrer und seine mutige beste Freundin Levy auf ihren Reisen zahlreiche Orte entdecken. Geeignet ab 12 Jahre. Der kostenlose Stream ist hier zu finden.

Weitere Tipps für das lange Osterwochenende

Otto Hasenfuß braucht eure Hilfe! Quelle: A. Bittner-Schmidt

Oster-Schnitzeljagd: Otto Hasenfuß hat das Passwort für seinen Tresor vergessen, in dem er die Anleitung zum Mischen der Farben für die Ostereier aufbewahrt. Hilf Otto Hasenfuß bei der Suche nach seinem Passwort, löse mit ihm knifflige Aufgaben und erfahre Witziges und Interessantes über Passwörter. Alle Infos zum kostenfreien digitalen App-Knobelspaß für Smartphone und Tablet gibt es hier!

Industriekultur schnuppern: Wer Lust auf einen außergewöhnlichen Osterspaziergang in der Stadt aus Eisen hat, der sollte sich das lange Osterwochenende vormerken. Tickets können online erworben werden oder vor Ort an der Kasse. An allen Ostertagen von 10 bis 18 Uhr.

Das Theater der Jungen Welt streamt am Osterwochenende täglich „Emil und die Detektive“ nach Erich Kästner. Quelle: Frank Schletter

Klassiker: Das Theater der Jungen Welt streamt von Freitag bis Montag eine der berühmtesten Detektivgeschichten: „Digital: Emil und die Detektive“ nach dem Kinderbuch-Klassiker von Erich Kästner ist jeweils ab 15 Uhr abrufbar und 24 Stunden lang verfügbar. Mit Live-Musik und für Kinder ab 8 Jahren.

Von Regina Katzer