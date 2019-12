Leipzig

Nun ist sie wieder da – die stressigste Zeit des Jahres. Bis zum 24. Dezember müssen noch Geschenke gekauft und Plätzchen gebacken werden. Weihnachts- und Familienfeiern reihen sich aneinander und in der Innenstadt schiebt man sich durch die Menschenmassen. Damit bei der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum hingegen möglichst besinnliche Stimmung aufkommt, hat die Stadt Leipzig eine Übersicht veröffentlicht, an welchen Stellen in der Messestadt in diesem Jahr der Christbaum gekauft werden kann.

Nicht aufgeführt sind private Verkaufsflächen oder Baumärkte.

Von fbu