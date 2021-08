Leipzig

31,5 Jahre alt sind die Jungmeister im Durchschnitt, die an diesem Samstag ihren erworbenen Meistertitel in der Red Bull Arena feiern werden. Einige Absolventen konnten durch außergewöhnliche Leistungen auf sich aufmerksam machen – sie gehören zu den besten dieses Jahrgangs.

Zimmermeister Felix Vogler (20)

Bis heute hat Felix Vogler diesen einen Ausflug in der 7. Klasse nicht vergessen. Mit seinen Mitschülern besuchte er das Bildungszentrum der Leipziger Handwerkskammer in Borsdorf. Eine Woche lang konnten sie gemeinsam die verschiedenen Lehrwerkstätten entdecken. Schon als Grundschüler hatte er im Dachdeckerbetrieb seines Großvaters häufiger ausgeholfen. So nutze er die Zeit im Bildungszentrum, um die verschiedenen Sägen und Maschinen auszuprobieren. „Spätestens da stand für mich fest, dass ich mal Tischler oder Zimmermann werde.“

Zimmermeister Felix Vogler

Nach einem Praktikum in einem Restaurationsbetrieb für Möbel merkt er, dass ihm die gröberen Arbeiten mehr Spaß bereiten – und beginnt seine Lehre bei einer Zimmerei in Markkleeberg. Schon während der Ausbildung ist für ihn klar, dass ihm das vermittelte Wissen nicht ausreicht. So meldet er sich mit nur 19 Jahren für die Meisterschule an. In seiner Klasse ist er der Jüngste. Auch seinen heutigen Chef trifft er in der Meisterschule. Zwischen zwei Unterrichtsblöcken hatte sich der Geschäftsführer erkundigt, ob es sich jemand vorstellen könne, als Jungmeister in seiner Firma mitzuarbeiten. Felix Vogler ergriff die Chance. Seit Januar 2021 ist er im Betrieb beschäftigt. „Diese Leidenschaft und Liebe zum Handwerk kann kein Geld und vor allem keine Maschine ersetzen“, sagt der Jungmeister. Nun will er erstmal einige Jahre Berufserfahrung sammeln.

Elektrotechnikermeister Adrian Karle (26)

Seinen Traumberuf fand Adrian Karle schon in der Mittelschule. Dort wurde allen Schülern ein Praktikum vermittelt. Für Adrian Karle war klar: Er wollte etwas mit Elektrik machen. Schon während der Ferienarbeit beim Rollladenhersteller „ROMA“ in Oschatz, dessen Werk sein Vater leitete, hatte er seine Leidenschaft für handwerkliches Arbeiten entdeckt. „Die Möglichkeiten der Automatisierungstechnik haben mich von Anfang an fasziniert“, erzählt der heute 26-Jährige. Nach seinem Realschulabschluss beginnt er seine Lehre zum Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Elektrotechnikermeister Adrian Karle

Nach der Lehre darf er als Bauleiter eigene Projekte verantworten. Längst ist ihm da klar, dass an der Meisterausbildung kein Weg vorbei führt. Doch seinem Chef fehlen die Kapazitäten dafür. So trennt sich Adrian Karle im Guten von seiner Lehrfirma und verwirklicht seinen großen Traum auf eigene Faust. In Vollzeit absolviert er die vier Prüfungsteile in rund anderthalb Jahren. Von Anfang an plant er neben der Meisterschule seine Selbstständigkeit: Anfang 2020 eröffnet er sein eigenes Gewerbe. Im Sommer stößt der erste Mitarbeiter dazu. Seine ersten Aufträge hat er bereits als Subunternehmer für ein großes Bauunternehmen ergattert. Sein mittelfristiges Ziel ist es, sich in Oschatz als bekannter Handwerksbetrieb zu etablieren. „Automatisierungstechnik hat in Deutschland ein großes Zukunftspotenzial“, sagt der Jungmeister.

Friseurmeisterin Inka Wachsmuth (28)

Als Kind wollte Inka Wachsmuth eigentlich Lehrerin werden. Die Entscheidung für das Friseurhandwerk fiel dann eher beiläufig auf dem Weg zum Abitur. „Ich hatte genug von Gedichtinterpretationen, Kurvendiskussionen und grauer Theorie. Lieber wollte ich erst einmal eine bodenständige Richtung einschlagen, bei der ich ein greifbares Ergebnis sehen kann. Also habe ich die Friseurlehre ausprobiert“, berichtet sie. Das bezeichnet sie heute als einen echten Glückstreffer. Dazu hat auch das Team im Salon beigetragen. „Ich habe mich heimisch gefühlt und der Kontakt zu den Kunden sowie die kreative Komponente waren einfach Bombe. Und nach der Ausbildung bin ich dran geblieben und habe es nun bis zum Meisterabschluss und zur Ausbilderin gebracht“, sagt sie.

Friseurmeisterin Inka Wachsmuth

Doch zunächst kam das Coronavirus – nach nur zwei Wochen hat der erste Lockdown den Lehrgang abrupt unterbrochen. Für sie war das war neben den Salonschließungen und der allgemeinen Verunsicherung ein zusätzlicher Schock. „Wir mussten hinterher quasi bei Null anfangen. Aber das Dozenten- und Organisationsteam der Handwerkskammer haben hinterher alles daran gesetzt, damit wir unter den gebotenen Schutzmaßnahmen aufholen konnten“, so Wachsmuth. Das Beste am Salonalltag sei, „wenn jemand zufrieden, frisch gestylt und entspannt aus dem Salon spaziert, als hätte der- oder diejenige gerade einen Kurzurlaub verbracht“.

Hardy Naundorf (43), Karosserie- und Fahrzeugbauermeister und Kraftfahrzeugtechnikermeister aus Bad Lausick

Hardy Naundorf kann manchmal selbst nicht glauben, was aus dem Familienbetrieb geworden ist, den sein Vater Horst im Jahr 1996 gegründet hat. Damals hatte dieser die Werkstatt mit nur einem Mitarbeiter aufgebaut. Der Schwerpunkt lag auf dem Gebrauchtwagenhandel. Später entschied sich Sohn Hardy, mit in die Firma einzusteigen. Zuvor hatte er eine Ausbildung zum Installateur für Heizungs- und Sanitäranlagen absolviert. In seiner Freizeit schraubte er jedoch schon immer an Mopeds und seinen ersten Autos herum. 2010 machte er dafür seinen ersten Meister als Kfz-Techniker.

Hardy Naundorf ist Karosserie- und Fahrzeugbauermeister und Kraftfahrzeugtechnikermeister aus Bad Lausick

Zwei Jahre später folgte die Betriebsübergabe. Heute beschäftigt Hardy Naundorf elf Mitarbeiter. „Auto Naundorf“ ist damit die größte freie Werkstatt in seiner Heimatstadt Bad Lausick. Längst hat Hardy Naundorf ein weiteres Geschäftsfeld im Blick. Nicht umsonst hat er 2020 ein zweites Mal die Meisterschule besucht – jetzt ist er frischgebackener Karosserie- und Fahrzeugbauermeister. Doch er hatte ein konkretes Ziel vor Augen: Naundorf will in Zukunft verstärkt Unfallinstandsetzungen durchführen und plant eine enge Zusammenarbeit mit Autoversicherungen. „Die wollen aber als Grundvoraussetzung einen Meistertitel sehen“, so der Doppelmeister. Um dann auch genügend Platz für die höhere Auftragslage zu haben, hat er zudem investiert. „Ich habe das Grundstück hinter der jetzigen Werkstatt gekauft, mit noch mal fast 7500 Quadratmetern“, erzählt Hardy Naundorf.

Maßschneiderin Moana Ricarda List

Schon als ganz kleines Kind wusste Moana, was sie anziehen möchte oder eben auch nicht. Später als Teenager kreierte und nähte sie sich ihre eigenen Taschen. Unabhängig sein von Modefirmen, modisch aber individuell – das faszinierte die junge Frau. Am beruflichen Gymnasium wählte sie die Fachrichtung Gestaltung und Medientechnik. Nach ihrem Abitur in Erfurt zog es sie schließlich nach Leipzig, zu einem Praktikum an ein kleines Theater. Hier fehlte aber nicht nur jemand, der die Flyer und Programmhefte erstellt, sondern auch jemand, der sich um die Kostüme kümmert. Moana sprang ein und fand so den Weg zu ihrem Traumberuf. „Ich wollte unbedingt etwas mit den Händen mache, handwerkliche Fähigkeiten erwerben, einfach einen erfüllenden Beruf erlernen, der mich glücklich macht.“

Maßschneiderin Moana Ricarda List

Es folgte ein Praktikum bei einem Maßschneider in Berlin und deutschlandweite Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz. Ihre Lehre absolvierte Moana im Leipziger Atelier Farid in der Mädlerpassage. Gemeinsam mit einer befreundeten Produktdesignerin möchte die Maßschneiderin den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Ehrgeizig und zielstrebig ist Moana. Deshalb bereitet sie jetzt erneut Bewerbungsmappen vor, dieses Mal für ein Designstudium – am liebsten an der Burg Giebichenstein. Jetzt bleibt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit für ihr nicht alltägliches Hobby: Bauchtanz.

Fahrzeuglackiererin, Annika Gruner (27)

„Etwas mit Autos machen“, der Wunsch wird noch immer den Jungen zugeschrieben. Dennoch wächst der Anteil der Mädchen, die genau dieses Ziel haben – so auch Annika. Gleichzeitig wollte die junge Frau ihre Kreativität ausleben. Im Beruf der Fahrzeuglackiererin fand sie genau diese Kombination. Das Autohaus Kühne in Bad Düben gab ihr die Chance gab, ihren Traum zu verwirklichen. „Für den Beruf sollte man schon etwas Kraft mitbringen“, weiß die Gesellin. „Auch wenn man hilfsbereite Kollegen hat, sollte man auch mal mit anpacken können. Wir sind im Autohaus ein sehr gutes Team“, lobt Annika.

Fahrzeuglackiererin Annika Gruner (27)

Für ihren Beruf schwärmt die Fahrzeuglackiererin richtig: „Ich lebe den Beruf einfach. Ich finde alle Aufgaben schön, vom Schleifen bis zum Lackieren.“ Am meisten freut es sie, wenn der Kunde sein Auto abholt und den Schaden nicht mehr sieht. „Dann weiß ich, ich habe meine Arbeit gut gemacht.“ Nach ihren sehr guten Prüfungsergebnissen unterschrieb Annika im Autohaus Kühne ihren Arbeitsvertrag.

In der knapp bemessenen Freizeit, sie ist Mutter einer zehnjährigen Tochter, bekommt Annika von Autos nicht genug. Auf Tuningtreffen und Auto-Events hat sie nicht nur den Blick für perfekte und außergewöhnliche Lackierungen, sondern tauscht sich mit Kfz-Mechatronikern aus. „Kleine Reparaturen schaffe ich jetzt alleine, weil ich einfach das Verständnis für Autos habe.“

