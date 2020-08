Das sind die heißesten Orte in Leipzig

Leipzig

Die Sonne brennt und die Straßen sind leer gefegt – wer kann verkriecht sich im Schatten oder sucht anderswo nach Abkühlung. Laut Deutschen Wetterdienst soll das Thermometer am Samstag in Leipzig bis zu 36 Grad anzeigen. Unser Fotograf ließ sich davon nicht aufhalten und machte sich in der Stadt auf die Suche nach dem wärmsten Ort Leipzigs.

Vor dem Hauptbahnhof zeigt das Thermometer über 47 Grad Celsius an. Quelle: Kempner

Vor dem Hauptbahnhof „glüht“ fast der Asphalt. Das digitale Messinstrument zeigt über 47 Grad Celsius an – bei diesen Temperaturen ist der Vorplatz fast vollständig verwaist. Nur ein einzelner Fahrgast scheint auf den nächsten Bus zu warten.

54 Grad Celsius im Auto auf dem Augustusplatz Quelle: Kempner

Bei einer Stippvisite auf dem Augustusplatz kontrolliert unser Fotograf die Temperatur in den geparkten Autos. Bei einem Fahrzeug klettert die digitale Anzeige auf 54 Grad Celsius. Zum Glück sind viele Autos heutzutage mit Klimaanlagen ausgestattet, da wird es dann wenigstens während der Fahrt kühler.

46 Grad Celsius hat der Sandstrand im Strandbad am Markkleeberger See Quelle: Kempner

Viele Leipziger sind an die umliegenden Seen geflüchtet. Doch auch dort lauern die heißen Temperaturen: Der Sandstrand im Strandbad am Markkleeberger See hat sich über den Tag hinweg auf 46,2 Grad erwärmt.

Einen Mitarbeiter der DLRG stört dies weniger und er hat weiterhin die Badegäste im Blick.

Reportage Heißeste Orte in Leipzig . 87 Grad Celsius in der Sauna im See am Cospudener See Quelle: Kempner

In der Sauna im See am Cospundener See klettert die Temperaturanzeige auf 87 Grad. Viele Besucher werden an diesem Wochenende aber eh die kühle Abkühlung im See dem Saunabesuch vorziehen.

Reportage Heißeste Orte in Leipzig . 90 Grad Celsius am Pizzaofen bei UNO Pizza in der Karlie. Quelle: Kempner

Stellvertretend für alle Pizzabäcker der Stadt, die ihre Mitmenschen auch an heißen Tagen verköstigen: Am Pizzaofen bei UNO Pizza auf der Karli zeigte das Thermometer über 90 Grad.

Von fbu