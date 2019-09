Leipzig

„Wollen wir uns in der Videothek einen schönen Film ausleihen?“ Eine Frage, die in Zeiten der Omnipräsenz von Online-Streamingdiensten bei vielen nur vage Erinnerungen an das Stöbern beim Verleiher um die Ecke hervorruft. Doch in den 1990er Jahren boomte das Geschäft mit den Filmen auf Zeit. Man traf sich, schle...