Seit rund zwei Wochen läuft unsere große Urlaubsfoto-Aktion und zahlreiche Leser haben uns bereits ihren liebsten Sommermoment geschickt. Ein bunter Mix aus Schnappschüssen aus dem Leipziger Neuseenland, atemberaubenden Motive aus Kroatien oder von der Insel Madeira sowie verspielte Kinder im und am und unter Wasser. Hier geht es zur Galerie mit vielen ausgewählten Highlights aus den ersten Wochen.

Zur Galerie Auch aus Asturien, Portugal, den Niederlanden und den schönsten Ecken der Heimat erreichten uns bereits zahlreiche Urlaubsfotos. Hier können Sie sich durch die tollsten Motive klicken.

So funktioniert das Gewinnspiel

Laden Sie Ihr bestes Sommerbild einfach bis zum 30. August (Ende der Sommerferien in Sachsen) hier hoch und geben Sie als Überschrift den Betreff „ Urlaubsfoto“ an. Bitte schreiben Sie mit dazu, wo und wie das Bild entstanden ist. Ein Beispiel: „Dieses sommerliche Bild unser Kanu-Tour ist auf der Elbe in Rathen in der Sächsischen Schweiz am 5. August entstanden. Zu sehen sind meine Kinder Max und Moritz, die unbedingt in ihrem eigenen Boot fahren wollten.“ Auch wenn Sie im Leipziger Umland wohnen, können Sie natürlich an unserer Aktion teilnehmen. Um beim Gewinnspiel mitzumachen, bitte die Kontaktdaten nicht vergessen!

Hier geht es zum Upload-Formular

In einer großen Bildergalerie werden wir die schönsten Fotos auf LVZ.de veröffentlichen. Nach Ende der Aktion wählt eine Redaktionsjury der Leipziger Volkszeitung die zehn besten Schnappschüsse aus. Anfang September startet das große Online-Voting auf LVZ.de. Alle Leser können über das beste Foto abstimmen – die drei Erstplatzierten erwarten tolle Preise unserer Partner:

Platz 1: Gutschein von Little John Bikes im Wert von 40 Euro

Platz 2: Tolle Stunden in der Sachsen-Therme mit einem Familienticket im Wert von 36 Euro

Platz 3: Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro für die Promenaden im Hauptbahnhof

Die Plätze vier bis zehn gehen auch nicht leer aus und erhalten tolle LVZ-Fanpakete (LVZ-Tasse und DVD „ Leipzig wiederentdeckt“).

Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Von lvz/tik