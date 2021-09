Leipzig

10.000 Demonstrierende haben am Freitag zeitweise den Verkehr auf dem Innenstadtring lahm gelegt und so zwei Tage vor der Bundestagswahl ein Zeichen für mehr und vor allem besseren Umweltschutz gesetzt. Das sind die besten Bilder vom Protesttag.

Im Rahmen des von der Bewegung „Fridays for Future“ ausgerufenen Klimastreiks hatten sich bereits am frühen Nachmittag Tausende am zentralen Treffpunkt in der Goethestraße zusammengefunden. Von dort aus zog der Protest dann den Ring entlang – vom Hauptbahnhof, über Augustus-, Wilhelm-Leuschner- und Roßplatz bis vor das Bundesverwaltungsgericht.

Auf dem überlaufenen Simsonplatz hielt der Demonstrationszug für eine Zwischenkundgebung, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Abschluss in den Clara-Zetkin-Park spazierten. Insgesamt wurde am Freitag in über 400 deutschen Städten protestiert. Es war der erste große Klimastreik seit Beginn der Corona-Pandemie.

