Leipzig

Kurz nach halb zehn war es so weit. Rekord bei der Goldenen Henne! Es konnte nur eine sein: Helene Fischer hielt die achte Trophäe (Kategorie TV/Entertainment) in den Händen - langes rotes Kleid, langer Schlitz, langer Ausschnitt, aber kein langes Herumgerede. Nein, eine neue, eine zehnte Show gibt es zu Weihnachten nicht im ZDF. Die Pandemie steht der Aufzeichnung im Weg. Ersatz ist ein Zusammenschnitt der Höhepunkte aus neun Jahren. Lächeln, ein Geständnis („Moderieren muss ich noch lernen“), dann ging die Hennen-Königin ab. Ohne Auftritt. Ohne Gesang. Als eine Herausforderung für Wolfgang Stumph. Der hat fünf Hennen im Laufe der Jahre gesammelt. Erst.

Voll Länge auch ohne Publikum

Der Medienpreis der Superillu im 30. Einheitsjahr war eine, die es so gerupft nie zuvor gab. Kein roter Teppich. Kein Publikum. Kein Jubel. Kein gar nichts, was so einer Gala Stimmung, Schimmer, Show gibt. Der MDR war allerdings bemüht, im Studio 3 der Mediacity Atmosphäre hinein zu zaubern. Bisweilen klang es – Erfahrung Bundesliga – wie eingespielter Saalapplaus. Naja, wie auch immer. Ohne viel Geflimmer, Geflacker, Gefeuer lief kaum ein Auftritt auf der runden Bühne mit Laufsteg zu Rundpodium zwei ab. Drumherum oft ein Wald aus Flummis, mal golden, mal rot. Sah magisch aus, bei Kameraflügen und in der Totalen. Der Höhepunkt: Das nächtliche New York mit animierten Blumen auf den Hintergrund bei Amy MacDonalds „The Hudson“. Das Auge bekam jedenfalls das, was Akustisch fehlte. Dass der MDR so was kann, das weiß man ja.

Wer nun allerdings glaubte, ohne vollen Saal läuft die Goldene Henne im Eilzug ab, der irrte gründlich. Man nahm sich Zeit. Man ließ keine Laudatio aus. Man näherte sich der üblichen Länge an, die bei 220 Minuten liegt. Man dachte sich eine Menge Extra-Preise aus. Weil die Standard-Kategorie Sport dieses Jahr mangels Ereignissen nicht aufgerufen wurde, sprangen zwei Hennen für sportliche Lebenswerke in die Lücke. Eine für Bastian Schweinsteiger, überreicht auf einem Golfplatz in Mallorca, eine für den erstaunlich vielseitigen Ski-Champion Felix Neureuther. Reichte noch nicht. Toni Kroos gratulierte aus Madrid der Band Pur (hatte bei seiner Hochzeit gespielt) zur Ehrenhenne – für 40 Jahre auf der Bühne. Sänger Hartmut Engler mit Wehmut: „Wir hoffen und glauben, dass es wieder so schön wird, wie es mal war.“ Vor den pandemischen Pausenmonaten.

Ohne Pause scheint Charly Hübner durch die dunklen Zeiten zu kommen. Bei Sky war er parallel zur Show in Horror-„Hausen“ unterwegs, die Henne bekam er (Kategorie Schauspiel) für drei andere Auftritte („ Lindenberg - Mach dein Ding“, „Unterleuten“, „ Polizeiruf 110“). „Ich freue mich tierisch“ dankte der Vielbeschäftigte mit Blick aufs Goldhuhn. Ohne Dankesrede im Hinterkopf kam hingegen Ramon Roselly, der DSDS-Star, unter die bunten Lichter. Florian Silbereisen feierte den Schlagerbarden als Aufsteiger des Jahres. Dann sang der Newcomer „Unendlich“.

Musikalische Ehrungen

Unendliche 58 Jahre tanzt das Fernsehballett bereits über TV-Bühnen. Da ist es dann ja wohl mal Zeit für eine Henne. Jetzt war es so weit. Eine Superillu-Ehrung zum Abschied. Das Deutsche Fernsehballett nämlich hat ausgetanzt. Es ist nur noch „Es war einmal“. Dass die Querelen der jüngeren Vergangenheit, in der es zeitweilig zwei konkurrierende Fernseh-Ballette gab, keine Rolle in der Laudatio spielte, ist bei gefälligen Lobreden üblich.

Auf der Musikbühne sorgte das Ballett als Garnierung immer wieder für Abwechslung und Augenweide. War auch dringend nötig, denn so richtig ging kaum etwas ab, von einem thematischen roten Faden ganz zu schweigen. Die fünf Musik-Kandidaten ( Ben Zucker, Howard Carpendale, Lea, Lotte, Thomas Anders & Florian Silbereisen – das Duo bekam die Henne) sangen als Bewerbung, Melanie C. (Sporty Spice), Kati Melua, Nico Santos, Amy MacDonald (neue CD erschien Freitag), Joel Brandenstein (sehr überzeugend), David Garrett, Jeanette Biedermann ergänzten. Und Inka Bause. Ihre zweite Beschäftigung. Im ersten Job überraschte sie den Lukas Stern e.V. Chemnitz auf einer Rollbahn – mit der Charity-Henne. Die 15 Mitglieder des Vereins erfüllen seit fünf Jahren Wünsche von Kranken, auch ausgefallene. Der Ostdeutsche Sparkassenverband spendierte 25 000 Euro als finanzielle Beihilfe für die nächsten erfüllten Träume.

Zweimal fürs Lebenswerk ausgezeichnet

Spendabel auch die Mumm-Sektkellerei. 25.000 Euro für die Zivilcourage-Henne. Die ging an Stephan Werner aus Gera, der abends mit einem Softball-Schläger dazwischen ging, als bei einer Randale vor seinem Haus Messer gezogen wurden. So rettete er Bedrohte – mit Mut, mit Entschlossenheit. Der 36-jährige Koch reichte das Geld weiter an den Weißen Ring seiner Heimatstadt.

Etwas Erstaunen über die onlinestar-Henne. Die holte nicht Lehrer Schmidt, wie man in Zeiten von Homeschooling annehmen konnte, sondern Vario ( Florian aus der Nähe von Schwerin) mit seinen Sketch-Videos (1,5 Millionen Abonnenten).

Was sonst mit Standing Ovation gefeiert worden wäre, ging nun eher emotionslos über die Bühne. Was auch Herbert Köfer traf, der zum zweiten Mal nach 2002 eine Henne für sein Lebenswerk bekam. Im nächsten Jahr, am 17. Februar, wird der Schauspieler und Moderator 100 Jahre alt. Nicht zu glauben nach seinem Auftritt im Studio 3.

Der bleibt in Erinnerung. So wie der Gratulationsgesang von Götz Alsmann für das Duo Thomas Anders & Florian Silbereisen. Oder Kai Pflaume. Der führte charmant, souverän, gekonnt und mit Stil über die gesamte Hennen-Distanz. Aber das war ja nun wohl keine Überraschung.

Von Norbert Wehrstedt