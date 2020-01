Leipzig

Diese Texte haben die Leser der LVZ am meisten interessiert.

Peter Degner, hier im Juli 2018 in Leipzig, ist am Mittwochmorgen gestorben. Quelle: Andre Kempner

Der Tod von Peter Degner

Er war der kreative Geist hinter einem von Leipzigs erfolgreichsten Events: den Classic Open. 1995 lud Peter Degner zum ersten Mal zu Musik unter freiem Himmel auf den Leipziger Markt ein, in den Jahren darauf zog das mehrtägige Spektakel immer mehr Besucher an. Und die Sonderausgabe der Live-Übertragung von Beethovens Neunter aus dem Gewandhaus gehört seit 20 Jahren für viele Leipziger zu Silvester wie Raclette und „Dinner for One“. Doch Peter Degner war noch viel mehr. Ein waschechter Leipziger mit Sinn für Humor und Fantastereien. Am Mittwoch ist er im Alter von 65 Jahren gestorben.

Pavarotti-Parodie, Zigarren, Classic Open – das wilde Leben des Peter Degner

Erster Einsatz für den neuen Anhänger-Blitzer in Leipzig: Diesen Autofahrer hat er in der Tempo-30-Zone in der Albrechtshainer Straße erwischt. Quelle: Christian Grube

Versteckte Kamera : Der erste Tarn-Blitzer ist im Einsatz

Kaum hat die Stadt ihren ersten von drei Blitzer-Anhängern in Betrieb genommen, gibt es auch schon mächtig Ärger. Aber weniger mit erbosten Autofahrern, als vielmehr mit Fußgängern. Denn der silbergraue Anhänger, aus dem heraus Temposünder geblitzt werden, war etwas unglücklich platziert worden. Zudem ist noch unklar, ob die Stadt den fotografierten Autofahrern ihr Vergehen überhaupt in Rechnung stellen kann.

Hier hat Leipzigs neuer Tarn-Blitzer seinen ersten Einsatz

Tarn-Blitzer in Leipzig: Sind die Bußgelder rechtswidrig?

Die OBM-Kandidaten Burkhard Jung (SPD), Sebastian Gemkow (CDU), Franziska Riekewald (Linke), Katharina Krefft (Grüne), Christoph Neumann (AfD), Marcus Viefeld (FDP), Ute-Elisabeth Gabelmann (Piraten). Quelle: Modla/Kempner/Montage

LVZ-Umfrage zur Oberbürgermeister-Wahl

Der amtierende Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, hofft auf eine dritte Amtszeit. Am 2. Februar geht es an die Urnen, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Doch für wen würden sich die Leipziger entscheiden, wenn am Sonntag schon die Wahl wäre? Und wie kommt der Amtsinhaber eigentlich bei den Wählern an? Die LVZ hat in einer exklusiven Umfrage 1000 Leipziger um ihre Meinung gebeten.

LVZ-Umfrage zu den OBM-Kandidaten: So würden die Leipziger wählen

LVZ-Umfrage: Das sagen die Leipziger über die OBM-Kandidaten

LVZ-Umfrage: Diese Noten bekommt OBM Jung von den Leipzigern

Der Autobahnabschnitt der A9 bei Schkeuditz zählt zu den am stärksten befahrenen in Ostdeutschland. Quelle: dpa-Zentralbild

Weltkriegsmunition: Die Autobahn muss dicht gemacht werden

Diese Nachricht dürfte bei den Autofahrern ein entsetztes Gesicht hervorgerufen haben: Im Fluss Luppe, den die A9 überquert, liegen wahrscheinlich zahlreiche Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg. Und um die zu bergen, muss einer der am meisten befahrenen Autobahnabschnitte in Ostdeutschland demnächst vorübergehend voll gesperrt werden. Experten gehen davon aus, dass der Einsatz Tage dauern kann.

Wegen Munitionsfunden: Vollsperrung der A9 bei Leipzig geplant

Schwerer Unfall auf der B2 im Leipziger Süden: In eine Massenkarambolage nahe der Abfahrt Richard-Lehmann-Straße waren insgesamt fünf Fahrzeuge verwickelt. Quelle: NEWS5

Massenkarambolage mit Verkehrschaos

Für Pendler ist es der schlimmste Alptraum: Mitten in der morgendlichen Rushhour kollidieren mehrere Autos auf der Bundesstraße 2. Die Strecke muss voll gesperrt werden, Tausende Autofahrer wählen zum Ausweichen die Wohngebiete von Markkleeberg. Das Schlimme: Die seit Oktober veränderte Verkehrsführung begünstigt möglicherweise solche Unfälle.

Massenkarambolage im Süden von Leipzig – Chaos bis Markkleeberg

Von RND/isc