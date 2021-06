Das war es mit der Sachsenbrücke – ein Kommentar zu den erneuten Ausschreitungen in Leipzig

Leipzig

Ungezwungene Atmosphäre an lauen Abenden, Feierabendbier bei Gitarrenklängen: Viele Sommer lang war die Sachsenbrücke ein angenehmer Ort, den man Gästen gern gezeigt und der es auch in manchen Reiseführer geschafft hat. Doch seit ein paar Wochen kommt der Treffpunkt nicht zur Ruhe. Die Brücke ist inzwischen so beliebt, dass sie eben nicht mehr nur friedliche Party-People anzieht, sondern immer mehr Störenfriede und auch Kriminelle. Das Klientel hat sich gewandelt – je älter der Abend, desto schlimmer die Gäste. Das wird reichen, um diejenigen zu vertreiben, die sich hier einfach nur in Ruhe mit Freunden treffen und feiern wollen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der zuletzt ungewöhnlich heftige Ansturm auf die Brücke hat etwas mit einem Nachholbedürfnis nach der Corona-Pandemie zu tun. Dazu kommt aber auch, dass hier gerade etwas passiert, was mit vielen einstigen Geheimtipps geschieht – mit Urlaubsparadiesen, mit Vierteln oder ganzen Städten: Sie werden zu bekannt, zu voll und damit zu immer mehr unentspannten Orten. Damit verlieren sie genau den Charakter, der sie erst so beliebt werden ließ.

Das war es also wohl erstmal mit der Sachsenbrücke. Wer hier in den vergangenen Jahren die schönsten Monate des Jahres verbracht hat, der wird sich eine neue Location suchen müssen. In der Hoffnung, dass die sich nicht so schnell herumspricht.

Von Björn Meine