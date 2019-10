Leipzig

Am Mittwoch wurde in Leipzig an die Montagsdemonstrationen erinnert, die am 9. Oktober 1989 den unaufhaltsamen Prozess in Gang setzten, der uns heute als Wende bekannt ist. Im Zeitzeugen-Mobil auf dem Leipziger Markt konnten Besucher des Lichtfestes ihre eigene Geschichte zur großen Historie hinzufügen.