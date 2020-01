Das waren die Highlights des Cosplay-Wettbewerbs

Leipzig

Das Kostüm ist zu aufwendig, als dass Andre Krause den schweren Helm alleine absetzen könnte. Verschwitzt kommt sein Kopf unter der orkähnlichen und selbstgebauten Verkleidung einer orkähnlichen Figur aus der Videospielreihe Warhammer hervor, als seine Kinder ihm die Kopfbedeckung abnehmen. „Wir helfen beim auskleiden, beim einkleiden, beim pullern gehen“, witzelt Sohnemann Nico. Fast ein dreiviertel Jahr habe es gedauert, um das Kostüm fertig zu kriegen, erzählen sie auf der Gaming-Messe Dreamhack am Wochenende. Nun wird es auf dem Cosplay-Wettbewerb präsentiert, dort nimmt Familie Krause gemeinsam teil. Bunte, schräge, detailversessene Kostüme werden hier von den Teilnehmenden auf einer Bühne zur Schau gestellt, eine Jury kürt die Sieger in den Kategorien Beste Rüstung, Beste Schneiderarbeit, Beste Bemalung, Bester Entertainer und Beste Show Gesamt.

Zur Galerie Kreativität und Liebe zum Detail haben auch in diesem Jahr zahlreiche Cosplayer auf dem „Kostüm“-Wettbewerb des Gaming-Festivals DreamHack bewiesen. Helden aus Comics, Videospielen und Filmen wurden auf dem Laufsteg in Szene gesetzt. Das waren die Highlights am Samstagabend:

Teilnehmer aus allen Altersklassen

Letzte Jahr freute sich Andre noch über die Auszeichnung „Beste Rüstung“, dieses Jahr reichte es für den ältesten Teilnehmer jedoch nicht. Seit 2011 ist die Familie des 53-Jährigen als Charuzo CosFam unterwegs. Damals haben die Jungen die Alten mit ihrer Faszination angesteckt. „Heute ist es Gesprächsthema Nummer eins, wenn wir zusammenkommen“, freut sich Nico Krause. Jedes Jahr bastelt und schraubt aufs Neue üppige Verkleidungen. „Wir verwenden ein Kostüm pro Saison“, erzählt Andre. „Dann kommt es auf den Dachboden“ Die Saison beginne meist auf der Buchmesse, die seit jeher Fans des Cosplays anzieht. Samstag sind seine Partnerin Kerstin, Nico und er auf der Bühne, vor der sich fast 1000 Gamingfreund tummeln, um eine Pause von den flackernden Bildschirmen nehmen zu können und die realistischen Nachahmungen ihrer Gaming-Helden zu bewundern. Ein kurzer musikalischer Einspieler, eine kleine Performance, wieder raus aus dem Rampenlicht.

460 Arbeitsstunden in einem Kostüm

Sophie Maass war aufgeregt. „Ich hatte auch einen kleinen Fehler drin, aber das hat zum Glück keiner bemerkt“, gibt die 24-Jährige zu. Kann kein großer gewesen sein, denn Riven Cosplay, wie sie sich nennt, holt den Hauptpreis, gewinnt in der Kategorie „Beste Show Gesamt“. Sie ist seit fünf Jahren der japanischen Verkleidungskultur erlegen, sie wurde auf der Buchmesse infiziert. An ihrem gekrönten Outfit saß Maass 460 Stunden. „Ich bin aber auch extrem perfektionistisch“, erklärt die Hallenserin. Die Arbeit lohnt sich, denn die Kostüme sind teilweise so realistisch, dass die Polizei eingreifen muss. „Wir bitten alle Besucher, zu deren Kostüme Waffen gehören, darum, sensibel damit in der Öffentlichkeit umzugehen. Es kam bereits zu Missverständnissen“, ließ die Polizei Leipzig vermelden.

Von Anton Kämpf