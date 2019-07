Leipzig

Aus dem Leipziger Zoo dringen in der Regel eher positive Nachrichten an die Öffentlichkeit: Eine neue Anlage wird eröffnet, ein neuer Besucherrekord wird geknackt, ein neues Tier erblickt das Licht der Welt. Seit Wochen beispielsweise verzückt der kleine Elefant Bền Lòng die Gäste, nachdem er eine schwierige Phase durchgemacht hatte. Seine Geburt und sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit sorgten in Leipzig und darüber hinaus für Begeisterung.

Wo Licht ist, ist allerdings auch Schatten. Gelegentlich gibt es auch traurige Nachrichten zu hören – so wie am Mittwoch. Der kleine, gerade einmal zehn Tage alte Tapirbulle, verstarb überraschend an einer Jungtierinfektion. Der Schock saß tief, in den sozialen Netzwerken war die Anteilnahme groß.

Erinnerungen an ähnlich bedrückende Vorfälle wurden wach. Fünf tragische Todesfälle der letzten Jahre blieben besonders im Gedächtnis.

Heidi mit dem Silberblick

Hoas tote Kinder

kurz darauf tödlich verletzte nach einer Oberschenkel-OP eingeschläfert werden

Maliks kleiner Bruder

Malik

Motshegetsis Ausbruch

Nochmal Löwen – diesmal hätte es jedoch auch für Besucher tödlich enden können. Im September 2016, wenige Minuten vor der Öffnung der Tore entkamen die Raubkatzen Majo und Motshegetsi aus ihrer Anlage. Der Zoo wurde abgeriegelt, Majo erfolgreich eingefangen. Motshegetsi hingegen sollte betäubt werden, doch das Mittel wirkte nicht wie geplant. Es musste ein Schuss gesetzt werden. Der Fall weckte Erinnerungen an die „Leipziger Löwenjagd“ von 1913. Damals brachen acht Tiere aus.

Askar und seine Schwestern

Im Juni 2012 kamen gleich drei Schneeleoparden in Leipzig zur Welt. Die Freude war groß, schließlich sind die Raubkatzen akut vom Aussterben bedroht. Doch es folgten schlechte Nachrichten: Das erste Jungtier starb Ende August an einer Jungtierinfektion, das zweite musste wenig später eingeschläfert werden, da es blind und orientierungslos war. Mitte September wurde auch der dritte Schneeleopard, Askar, eingeschläfert. Er hatte zuletzt keine Nahrung mehr zu sich genommen.

