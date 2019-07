Leipzig

Der Stadtrat hat vor der Sommerpause den Schulentwicklungsplan bis 2030 beschlossen – rein rechnerisch muss Leipzig bis 2030 etwa 16 Grundschulen, sieben Oberschulen sowie 12 Gymnasien zusätzlich errichten. Oder eben vorhandene Häuser aufstocken sowie erweitern. Dabei ist Eile geboten. Nachdem die LVZ bereits einen Blick auf die laufenden Bauarbeiten an vier Grundschulen geworfen hat, geht es heute um die neuen Oberschulen.

Oberschule Höltystraße

In der Lené-Voigt-Oberschule lernen die ersten Schüler im Interim. Nach den Winterferien 2020 ist der Umzug in die Höltystraße geplant. Das Gebäude war zunächst als Asylbewerberunterkunft vorgesehen, doch die Pläne wurden gestoppt, weil eine Oberschule in Meusdorf dringender benötigt wird. Das alte Schulhaus wird daher bis Januar/Februar 2020 für etwa 504 Schüler reaktiviert und erweitert ( Baukosten 5,96 Millionen Euro). „Zusätzliche Kosten sind dadurch aber nicht entstanden“, so Bauleiter Hartmut Steg. „Der Eingangsbereich entsteht völlig neu, ein Aufzug wird eingebaut, üchentrakt und Speisesaal werden erweitert“, ergänzt Architekt Wolfgang Kühn vom Architektur- und Ingenieurbüro Delta Plan GmbH. „Wir liegen im Terminplan. Ein Problem gibt es bei der Ausstattung der Fachunterrichtsräume, da es nur vier Anbieter in Deutschland gibt – und die sind gut ausgelastet.“ Die angrenzende Sporthalle ist auf Jahre an einen Verein vermietet. Ob sie für den Schulbetrieb genutzt werden kann, ist derzeit offen. Ein Neubau auf dem ehemaligen Fußballfeld ist aber geplant, weil das billiger ist als die bestehende Halle zu modernisieren. Dieser Neubau wird aber frühestens in zweieinhalb Jahren stehen.

Oberschule Diderotstraße

Die umfassende Sanierung der Oberschule Diderotstraße ( Baukosten: 8,5 Millionen Euro) zieht sich wohl bis zu den Herbstferien hin. Bis dahin bleiben die Schüler in der Anhalter Straße. Das sind noch die Auswirkungen des Starkregens vom Sommer 2016, der viele Straßen unter Wasser setzte. Auch im Keller der Schule stand damals das Wasser. „In der Planungsphase wurde daher entschieden, die Abdichtung des Gebäudes völlig neu zu machen“, erklärt Bauleiterin Janette Wenzel. Hinzu kommt: Einzelne Lose wurden neu ausgeschrieben, weil es beim ersten Mal nur überteuerte Angebote gab. Eine Begrünung des Dachs, wie bei neu entstehenden Bildungseinrichtungen gewünscht, geht dort übrigens aus statischen Gründen nicht, hieß es. Das liegt am zu DDR-Zeiten verwendeten Baumaterial. „Da die Schule leer ist, können wir aber im Prinzip rund um die Uhr arbeiten.“

Oberschule Ihmelstraße

Abbrucharbeiten laufen derzeit an der künftigen Oberschule Ihmelstraße, die ein Teil des entstehenden Schulcampus’ im Osten wird. Kern bleibt das Gebäude der ehemaligen, maroden Hermann-Liebmann-Schule, das um Neubauten für ein Gymnasium sowie einen Neubau für Mensa und Aula ergänzt wird. Musikschule und Volkshochschule werden ebenfalls integriert (die LVZ berichtete). Zum Schuljahr 2020/21 soll zunächst die Oberschule fertig werden.

Katharina Krefft (Grüne) an der Baustelle der Oberschule Ihmelstraße. Quelle: Mathias Orbeck

„Es war ein ziemlicher Kampf, diesen Campus für den Leipziger Osten durchzusetzen“, so Stadträtin Katharina Krefft (Grüne), die auch die Bürgerbeteiligung lobte. Eine weitere Oberschule entsteht derweil am Barnet-Licht-Platz, die ebenfalls 2020/21 ans Netz gehen soll. Beim Anblick der Bagger und Bauleute fällt Schulbürgermeister Fabian regelrecht ein Stein vom Herzen. „Entscheidend ist für mich, dass die Baumaßnahmen begonnen haben und zu einem ordentlichen Ende geführt werden.“ Trotz aller Probleme, die die schwierige Situation in der ausgelasteten Baubranche mit sich bringt. Dabei habe sich gezeigt, dass die Ämter im Rathaus bei diesem Kraftakt gut zusammenarbeiten.

Derzeit betreut das städtische Amt für Gebäudemanagement 250 Objekte, davon 192 Schulen und 48 Kitas. Es hat mit vielen Problemen zu kämpfen, beispielsweise überhaupt Firmen für bestimmte Leistungen zu bekommen. „Wenig Wettbewerb bedeutet natürlich oft auch ungünstige Preise“, konstatiert Raimund Krell, der bis vor kurzem das Amt leitete. „Die große Nachfrage in vielen Baugewerken führt zu erheblichen Preissteigerungen“, konstatiert Siegfried Schlegel (Linke), der im Vergabeausschuss sitzt,

Im Januar 2020 wechselt der erfahrene Bauexperte Raimund Krell in den Ruhestand, sein Nachfolger Sven Stein hat sein Amt inzwischen angetreten. Und wird noch viel Kraft brauchen, um Leipzigs wachsende Schülerschar in ordentlichen Unterrichtsräumen unterbringen zu können.

Von Mathias Orbeck