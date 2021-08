Lausen

Die Ruhe an diesem Montagmittag in der Datschen-Siedlung am Kulkwitzer See ist trügerisch. Ein heißer Wind bläst immer wieder heftig durch die Bäume. Auch wenn viele nur am Wochenende hier rauskommen, mahnen doch Tafeln und Plakate, dass in der Siedlung unliebsame Veränderungen bevorstehen. „Einmal Kulki, immer Kulki“ oder auch „Erhaltet diese grüne Idylle“ steht da. Die Zeichen stehen auf Sturm bei den Datschen-Besitzern am Kulkwitzer See.

„Das ist die pure Enteignung“

„Das ist doch alles Scheiße, das ist Kapitalismus!“, flucht ein Mann am Gartenzaun, der lieber anonym bleiben möchte. „Erst wurde 2006 von Pacht auf Mietpacht umgestellt und nun ist ganz Schluss. Das ist die pure Enteignung.“ Er habe es satt, und Hoffnung mache er sich kaum noch. Immerhin verweist er auf ein Grundstück rund 100 Meter weiter, wo sich der Protest kanalisiere.

Dort liegt Frank Barthel im Bungalow 101 auf einer Liege und genießt noch einmal die Sonne. Lange wird er das nicht mehr können. Bis Ende 2022 müssen alle raus. Das heißt: Haus und Grundstück sind dann endgültig weg. Das Schreiben hat er schon. Rund 150 Bungalows stünden in etwa hier, schätzt Barthel. Bei zwei Bewohnern im Durchschnitt betreffe es also etwa 300 Leute. Für deren Sorgen sammelt er Unterschriften. „Knappe 3000 sind es schon“, sagt er.

Protest am Kulki. Quelle: Roland Herold

„Gesetzlich kann man nicht viel machen“

Meist sind es Rentner aus Leipzig, denen in der Platte in Grünau im Sommer die Decke auf den Kopf fällt und die ihr ganzes Geld in die einstigen Bungalows des FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund in der DDR) gesteckt haben. „Viele haben ja investiert. Ich allein 40.000 Euro “, sagt Barthel und zeigt auf das top in Schuss gebrachte flache Gebäude hinter ihm. Die Wände, das Bad – viel Arbeit. Auch Tauchschule und Gaststätte seien davon betroffen.

Der Protest formiert sich. Quelle: Roland Herold

Ob er noch Hoffnung habe? „Man weiß es nicht“, sagt er diplomatisch. „Gesetzlich kann man da nicht viel machen.“ Tatsächlich endet der Vertrag mit der Leipziger Seen GmbH im kommenden Jahr. Hinter ihr steht der Zweckverband Kulkwitzer See und damit die Stadt Leipzig. Was dann hier wird, weiß keiner. „Wahrscheinlich werden von einem Investor neue Bungalows hingestellt, um richtig abzukassieren“, mutmaßt Barthel. „Das kann aber nicht sein, dass sie alles verklingeln, nur weil das Stadtsäckel leer ist.“

„Verhinderung einer Dauerwohnanlage“

Tatsächlich hat der Stadtrat bereits 2018 den Bebauungsplan 232 „Erholungsgebiet Kulkwitzer See“ beschlossen – nach fast 18 Jahren. Damit soll nun das Naherholungsgebiet im Westen der Stadt touristisch aufgewertet werden. Entstehen soll unter anderem eine Ferienhaussiedlung mit 25 kleinen, eingeschossigen Gebäuden. Der bestehende Campingplatz am See kann erweitert werden. Rund um die Gaststätte „Rotes Haus“ sollen weitere dreigeschossige Bauten für Ausschank und Dienstleistung wachsen.

Auf LVZ-Anfrage heißt es aus der Leipziger Stadtverwaltung: „Mit dem Bebauungsplan wurde der ehemalige Außenbereich (vgl. § 35 BauGB) zu einem Innenbereich, in dem nur solche Vorhaben zulässig sind, die den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen. Danach sind allgemein zulässig maximal 170 Wochenendhäuser als Einzelhäuser mit einer Grundfläche von maximal 40m² je Gebäude und ausnahmsweise zulässig Läden, die der unmittelbaren Versorgung des Gebietes dienen und Anlagen und Einrichtungen für Freizeitzwecke, die das Freizeitwohnen nicht stören.“ Ziel sei unter anderem die „Verhinderung einer Dauerwohnanlage“.

Erst wenn das Vertragsverhältnis mit dem Vertragspartner des Zweckverbands beendet sei und die Liegenschaften dem Zweckverband in dem vertraglich vereinbarten Zustand zurückgegeben würden, könne der Grundstückseigentümer entscheiden, ob im Rahmen seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die Angebotsplanung des Bebauungsplanes Nr. 232 sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt komplett oder zunächst schrittweise umgesetzt werden soll, so die Stadt.

Pächter hoffen auf Bestandsschutz

Vor dem Neuen Rathaus in Leipzig protestiert haben die Datschennutzer schon. Das Zauberwort, an das sie sich nun klammern, heißt „Bestandsschutz“. Barthel sagt, er hoffe auf SPD, Linke und Grüne im Stadtrat. Tatsächlich strebt beispielsweise die Linksfraktion einen derartigen Bestandsschutz per Antrag an. „Den Mieterinnen und Mietern der Wochenendgrundstücke sowie den betroffenen Unternehmen muss die Stadt eine verlässliche Perspektive nach dem Ende der entsprechenden Verträge eröffnen“, fordert Fraktionschef Sören Pellmann.

So solle die Stadtverwaltung beauftragt werden, Folgemietverträge zu schließen, die die Nutzung der Wochenendgrundstücke sichern und zugleich wesentliche Vorgaben des Bebauungsplans berücksichtigen, schlägt die Linke vor.

„Plötzlich wird einem alles weggenommen“

Die Stimmung sei nicht sehr gut hier draußen, sagt Barthel vor seiner Datsche am Kulkwitzer See. „Wir sind meistens hier. Man hat sich was aufgebaut, wo man mal etwas Ruhe hat. Plötzlich wird einem das alles weggenommen.“ Was er ohne Datsche machen werde? Im Fall der Fälle bliebe dann nur die Wohnung in Böhlitz. An ein neues Grundstück sei bei den aktuellen Preisen nicht zu denken, sagt Barthel.

Von Roland Herold und Josa Mania-Schlegel