Bummelbaustelle in Leipzig: Ein 171 Meter langes Gebäude-Gerippe steht seit zwei Jahren unverändert an der Prager Straße. Zwar verspricht der Eigentümer, dass die Arbeiten am früheren Technischen Rathaus 2022 fortgesetzt werden. Doch er trennt sich gerade von vielen Immobilien in Ostdeutschland.