Dauerbaustelle Bornaische Straße zwingt zum Rückzug

Leipzig

Dreck, Lärm, Sperrungen: Immer neue Baustellen im Süden Leipzigs setzen Anwohnern wie auch Gewerbetreibenden zu. Nicht nur, dass die Brücke in der Bornaischen Straße bereits seit Juni 2019 erneut dicht ist, auch mehrere Abschnitte der Verkehrsader sind seit Wochen zumindest stadteinwärts gesperrt. Somit ist eine wichtige Verbindung aus Richtung Markkleeberg gekappt. Die Folge: Kunden bleiben zunehmend aus.

„Leute fahren andere Wege“

Vor Monaten zog sich bereits an der Einmündung zur Stockartstraße ein Bekleidung-Händler zurück, das Geschäft ist nach wie vor verwaist. Davor liegt Sperrmüll. Vis-à-vis hat die Filiale einer Bäckereikette seit 1. September geschlossen – „aus personellen Gründen“, wie ein Schild an der Eingangstür informiert. Manuela Friedrich, Mitinhaberin eines Blumenladens, beklagt, dass außer der Brücke die Straße direkt vor der Ladentür „immer wieder aufgerissen und zugemacht wird“. Es werde nicht komplex und konzentriert gebaut. „Das belastet uns Händler. Ein gutes Drittel an Kunden und damit auch am Umsatz fehlt“, so die 42-Jährige. „Die Leute fahren stadteinwärts andere Wege.“

Bereits seit Juni 2019 ist die Bornaische Brücke erneut dicht. Quelle: André Kempner

Den Ausverkauf startet in Kürze die Bekleidungs-Boutique Adele in der Bornaischen Straße 32. „Ich führe die Boutique seit September 2002. Und hätte gern das 20-jährige Jubiläum gefeiert“, so Adele Voigt (62). Jetzt aber würden sie die Umstände zwingen, nach 17 Jahren zu schließen. Der Räumungsverkauf mit hohen Rabatten findet am 19. und 26. Oktober jeweils von 9 bis 14 Uhr statt.

„Vorgezogene Teilleistungen“ belasten

Bereits 2013 hatte die Geschäftsfrau aufgrund der Baustellen-Misere die Laden-Schließung in Erwägung gezogen. Damals wie heute fürchteten etliche Händler aufgrund der Dauerbaustelle Bornaische Brücke um ihre Existenz. Immerhin war die Brücke ab Januar 2012 für den Autoverkehr fast drei Jahre nicht nutzbar. Und seit Juni dieses Jahres ist die Nord-Süd-Verbindung wiederum dicht. Derzeit führt zwischen Prinz-Eugen- und Ernst-Toller-Straße die Netz Leipzig GmbH Kabel- und Leitungsbauarbeiten durch – voraussichtlich noch bis zum 25. Oktober.

Hinzu kommen weitere Baustellen auf einem circa 550 Meter langen Abschnitt zwischen Ecksteinstraße und Wiedebachplatz. Der dort zunächst für Anfang 2019 vorgesehene Komplettumbau mit neuen Gleisen, neuen Rad- und Fußwegen sowie Straßenbeleuchtung wurde zwar auf 2020 vertagt. Allerdings sorgen bereits jetzt „vorgezogene Teilleistungen“, wie es die Stadtverwaltung nennt, für erhebliche Belastungen der Händler, Wirte und Gewerbetreibenden.

Ab 2. März geht es erst so richtig los

Noch bis Ende November ist die Bornaische Straße wegen der Verlegung von Bahnstrom stadteinwärts gesperrt. Zugleich werden Trinkwasserleitungen umverlegt und Hausanschlüsse saniert. Ein Ende der Misere ist nicht abzusehen. Denn in dem Abschnitt geht es laut Stadt ab 2. März 2020 so richtig los – bis Jahresende. „Wir können nur weitermachen, solange es eben geht“, so Blumenhändlerin Manuela Friedrich.

Von Sabine Kreuz