Debatte in Leipzig: Kann Tempo 30 in Leipzig schwere Unfälle verhindern?

Leipzig

Der schwere Unfall mit drei Toten in der Prager Straße vom Dienstag fällt mitten in die Debatte um einen Modellversuch zur Einführung von Tempo 30 auf Leipzigs Hauptstraßen. Könnte eine stadtweite Geschwindigkeitsbegrenzung helfen, solche Unglücke zu verhindern?

Die Stadtverwaltung war zuletzt für ihr Vorhaben einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auch in die Kritik geraten. Angesichts der Stau-Problematik sei die Idee geradezu absurd, sagte zum Beispiel Handwerkskammer-Präsident Claus Gröhn. Wie berichtet, will Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Die Grünen) mit Unterstützung seiner Partei und der Linken zunächst in einem örtlich begrenzten Modellversuch den Nutzen des Tempolimits als Regelgeschwindigkeit testen. Anschließend könnte Leipzig als erste deutsche Großstadt Tempo 30 auf das Hauptverkehrsstraßennetz ausweiten.

Grüne: Unfall nicht politisch instrumentalisieren

Auf keinen Fall möchte Kristina Weyh den jüngsten Unfall im Zusammenhang mit der Debatte um Tempo 30 diskutieren – und auf diese Weise politisch instrumentalisieren. Grundsätzlich aber gehe es bei einer stadtweiten Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich auch um mehr Sicherheit, sagt die verkehrspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. Bei geringerem Tempo habe der Fahrer einen besseren Überblick, die Reaktionszeit sei kürzer, die Aufprallgeschwindigkeit bei einem Unfall geringer. Als weitere Argumente führen die Grünen die Reduzierung von Lärm und Luftschadstoffen sowie eine erhöhte Aufenthaltsqualität an.

ADAC: Unfallgefahr würde sich sogar erhöhen

Auch ADAC-Vorstand Helmut Büschke will den jüngsten Unfall nicht mit der Debatte um ein stadtweites Tempolimit vermengen. Und wie es aussieht, sei ja ein klares Fehlverhalten des Autofahrers die Ursache. Grundsätzlich würden Unfälle meist an Kreuzungen und Einmündungen passieren, wo sowieso mit geringeren Geschwindigkeiten gefahren werde. Aus Büschkes Sicht erhöhe sich die Gefahr von Unfällen mit Tempo 30 auf Hauptstraßen sogar. Denn viele Kraftfahrer würden dann häufiger auf Nebenstraßen ausweichen. „Dann erhöht sich dort auch das Unfallrisiko.“ Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit sei zudem aus Umweltgründen unwirksam. Die Reisedauer erhöhe sich. Und ADAC-Untersuchungen hätten ergeben, dass Tempo 30 weder zu weniger Stickoxiden noch zu weniger Kohlendioxid führe, sondern sogar zu schlechteren Ergebnissen, sagt Büschke.

FDP: Tempolimit an Gefahrenstellen, aber nicht überall

Stadtrat Sven Morlok (FDP) will den schweren Unfall in Probstheida ebenfalls nicht im Zusammenhang mit der Debatte um Tempo 30 sehen. Es gebe keine Diskussion um Geschwindigkeitsbeschränkungen an gefährlichen Stellen – das sei dann allerdings keine politische Entscheidung, sondern Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde. Aber einen schweren Unfall könne man nicht als Begründung für die Anordnung von Tempo 30 in der ganzen Stadt anführen – also auch überall dort, wo Verkehr reibungslos und flüssig funktioniere. Und auch Morlok gibt zu bedenken: Ein stadtweites Tempolimit verlagere den Verkehr in Nebenstraßen und Wohngebiete. „Gerade dort sind spielende Kinder einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt.“ Außerdem würden die 30 Kilometer pro Stunde auf den Hauptverkehrsachsen auch für Busse gelten. „Wenn die langsamer fahren, benötigt man für dasselbe Nahverkehrsangebot mehr Busse und mehr Fahrer“, argumentiert der Liberale. „Damit verteuert sich der ÖPNV, und das läuft einer Verkehrswende zuwider.“

AfD: Grüne Welle stärker ausbauen

Durch Tempo 30 steige die Unfallgefahr eher, meint auch Tobias Keller. „Die Lücken zwischen den Autos werden kleiner, für Fußgänger ist es dann schwerer, da durchzukommen“, so der AfD-Fraktionschef im Stadtrat. Die Debatte um eine stadtweite Geschwindigkeitsbegrenzung hält Keller für „verkehrspolitischen Irrsinn“. Er fordert stattdessen Verbesserungen im Verkehrsfluss – zum Beispiel durch effizientere Ampelschaltungen.

Von Andreas Tappert und Björn Meine