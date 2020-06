Am 8. Juli wird die Benennung einer Straße und Grundschule in Gedenken an den Zoo-Gründer Erich Pinkert Thema im Leipzig Stadtrat. Im Vorfeld fordert die AG Postkolonial Leipzig den aktuellen Verantwortlichen des Tierparks auf, das dunkle Kapitel der „Völkerschauen“ aktiver aufzuarbeiten.