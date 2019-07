Leipzig

Nach der Diskussion um den möglichen Schweinefleisch-Verzicht an zwei Leipziger Kitas hat der frühere AfD-Politiker André Poggenburg eine geplante Demo wieder abgesagt. „Nach Klärung mit der Stadt Leipzig und aufgrund möglicher lauter, gegebenenfalls aggressiver Blockadeversuche, setzen wir unsere morgige Protestdemo vor den Kitas ab, um die Kinder keiner Gefahr auszusetzen“, teilte der Chef der Partei „Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland“ (ADPM) am späten Donnerstagabend auf Twitter mit. Zuvor hatte die Partei für Freitagnachmittag zu einer Protestkundgebung vor einer der Kitas aufgerufen.

Motto „Gesunde Toleranz statt Deutschtümelei“

Die beiden Kindertagesstätten in Leipzig hatten jüngst angekündigt, fortan mit Rücksicht auf muslimische Kinder kein Schweinefleisch mehr auf den Speiseplan zu setzen und etwa auf Gelatine in Süßigkeiten bei Feiern zu verzichten. Nach einer massiven öffentlichen Debatte nahmen die Einrichtungen davon aber wieder Abstand. Die Partei um Poggenburg kündigte daraufhin eine Demonstration an. Die Stadt Leipzig bestätigte die Anmeldung der Versammlung. Zugleich sei eine Gegendemo geplant unter dem Motto „Gesunde Toleranz statt Deutschtümelei“.

Poggenburg war Anfang Januar nach internem Streit aus der AfD ausgetreten und hatte die neue Partei gegründet. Mit ihr will er bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst antreten. Poggenburg galt als Rechtsaußen seiner früheren Partei. Die ADPM versteht er als Sammelbecken für enttäuschte AfD-Mitglieder und -Wähler.

Lesen Sie auch:

>> Leipziger Kita streicht Schweinefleisch vom Speiseplan – und wird bedroht

>> Abendland geht nicht unter – Kommentar zur Debatte um Schweinefleisch in Kitas

>> Schweinefleisch: So regeln das andere Leipziger Kitas

>> Schweinefleischverzicht in Kitas: Juden und Muslime warnen vor Hetze

Von RND/dpa