Debütalbum nach 25 Jahren – die ungewöhnliche Geschichte von Karo Nero

Ein Vierteljahrhundert ist es her. Gunter Schwarz, Peter Hirsch, Christian Schierwagen und Jürgen Kober waren frischgebackene Ex-Schüler mit einer Menge Träumen in den Taschen. Von Auftritten auf großen Bühnen und eigenen Alben mit ihrer Band, die sie Karo Nero nannten. Die Wirklichkeit hatte dann doch erstmal anderes mit den Leipzigern vor, jetzt aber sind sie zurück – mit einem verdammt späten Debütalbum und Auftritten, die inzwischen wieder möglich sind.

Lieder in Schubladen

Vor dem späten Neustart lagen ein band-interner Zoff um die Liebe zu einer Frau und andere Gründe, die voneinander wegführten: ein Büro-Job, eine Tour mit deutschen Musikgrößen, Gigs mit Coverbands, Familiengründungen. Der lange noch lose Kitt zwischen allen lag in Form geschriebener Lieder in Schubladen. 25 Jahren nach dem Karo-Nero-Shutdown kamen die nun nicht mehr ganz so heißspornigen Männer zufällig bei einem Konzert zusammen – und auf die Idee, es noch mal anzugehen.

Nun wird der alte Traum von einer eigenen Platte Wirklichkeit. „Schwerter aus Papier“ heißt sie und liefert ein hübsches Beispiel dafür, wie man verschiedene musikalische Bestandteile zu einer spannenden Kombination ineinanderfügt. Renovierte Stücke von damals und nagelneue als Sammelsurium für deutschsprachigen Pop-Rock mit Grenzübertritten zu Jazz, Folk und Liedermacherei.

Tritt in den Allerwertesten

Los geht’s mit einem zarten Tritt in den Allerwertesten: „Wege nach Rom“ entlarvt Pessimismus als faules Alibi dafür, das Unversuchte nicht zu probieren – sinnbildlich für die Geschichte von Karo Nero. Sänger, Gitarrist und Songwriter Gunter Schwarz zeigt sich dabei als Silben- und Sinnjongleur, der gern Floskeln zerpflückt und neue Zusammenhänge spinnt. „Auf Flaschengeister gibt es kein Pfand“ lautet eine der schönen verspielten Zeilen.

„Immer zu spät“ behandelt in leichtem Ton schwere Niederlagen, und im Titelsong verarbeitet Sänger, Gitarrist und Songwriter Gunter Schwarz den frühen Tod seines Vaters, wunderbar getragen unter anderem vom intensiven Cello des viel gefragten Gastmusikers Christoph Schenker. Es geht aber auch schwerelos und luftig zu, wie das lässige „Was macht das schon“ beweist.

Poetische Einfälle

Das dichte Gewebe aus den Gitarren des Bandleaders ( Gunter Schwarz spielt übrigens unter anderem in der längst mit Kult behafteten Maria König Kapelle), den Keyboards von Peter Hirsch, dem Bass von Christian Schierwagen und Jürgen Kobers Drums wird klug aufgepolstert von Mandoline, Sax und Trompeten einiger Gäste. Dazu sind es immer poetische bis zwinkernde Einfälle, die den Hörer beglücken. Da tropft der Duschkopf das Morsealphabet und schlägt ein Fahrrad Achten in die Nacht („Eine Schwalbe. Kein Sommer“).

Das Zusammenfinden nach so langer Pause hat sich gelohnt. Und es ist auch eine zusätzliche bittersüße Pointe, dass sich die Live-Präsentation des stark verspäteten Debütalbums wegen Corona um ein paar Wochen verzögerte. Nun aber ist es soweit – am 10. Juni in der Alten Schlosserei, mit Abstand und mit kulinarischem Genuss: Es ist ein doppeltes Küchenkonzert (18 und 20.30 Uhr) bei knapperem Platz als sonst. Und schon ausverkauft.

www.karo-nero.de

Von Mark Daniel