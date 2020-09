Leipzig/Grimma

Um die Zahl der oft tödlich endenden Kollisionen zwischen Lastern und Radfahrern zu verringern, verteilt die Dekra Leipzig jetzt an alle interessierten LKW-Fahrer gut sichtbare Aufkleber mit der Aufschrift „Fahr niemals rechts vorbei!“. Die von der Zentrale in Stuttgart angefertigten Aufkleber lassen sich am Heck von Lastern und an ihren Anhängern anbringen und sollen insbesondere Schulkinder davor warnen, an Kreuzungen neben haltende oder abbiegende Laster zu fahren. „Wir haben ausreichend Aufkleber vorrätig“, sagt Niederlassungsleiter Bernd Pisecky. „Wer möchte, kann sie bei uns in der Niederlassung in Empfang nehmen.“ Die Dekra hat neben ihrer Leipziger Niederlassung in der Torgauer Straße 235 auch noch Außenstellen in Torgau und Grimma, wo die Aufkleber ebenfalls kostenlos erhältlich sind.

Solche Aufkleber verteilt die Dekra Leipzig kostenlos an Lasterfahrer. Diese sollen sie ans Heck ihrer Fahrzeuge kleben, um Radfahrer zu warnen. Quelle: ADAC

Unbemerkt überrollt

Die Experten der Prüforganisation waren in den vergangen Jahren häufig mit Abbiege-Unfällen konfrontiert. „Wir haben rund um die Uhr einen Bereitschaftsdienst, der bei schweren Unfällen auch von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft beauftragt wird“, schildert Pisecky. Seine Spezialisten hätten zahlreiche Abbiege-Unfälle von Nutzfahrzeugen untersucht und dabei festgestellt, dass die Fahrer sehr häufig keine Chance hatten, die Radfahrer neben ihren Fahrzeugen zu sehen – vor allem, weil ihre Spiegel nicht alle toten Winkel erfassen können. Aufgrund des hohen Gewichtes vieler Laster könne es sogar passieren, dass Fahrer nicht einmal bemerken, wenn sie beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer überrollen.

Deutlich verringern lasse sich die Kollisionsgefahr durch sogenannte Abbiegeassistenten, die inzwischen auf dem Markt sind (die LVZ berichtete). „Wer einen Lastkraftwagen erwirbt, sollte unbedingt diese Technik mitbestellen“, empfiehlt Pisecky. Auch das Nachrüsten sei sinnvoll. „Es sind bereits sehr gute Abbiegeassistenten auf dem Markt“, so der Experte.

Reflektierende Kleidung tragen

Radfahrern empfiehlt Pisecky, in der regnerischen und dunklen Jahreszeit keine dunkle Kleidung zu tragen. „Viele Radfahrer geben sehr viel Geld für Hightech-Räder aus, die kaum noch etwas wiegen“, hat der Niederlassungsleiter entdeckt. „Aber jeder sollte sich klarmachen: Diese häufig sehr schnellen Räder müssen straßentauglich sein, also eine sehr gute Lichtanlage besitzen. Wer mit solchen Rädern sehr schnell unterwegs ist, für den sind die Reaktionszeiten und die Entfernungen besonders kurz.“ In stark befahrenen Städten wie Leipzig sollten Radfahrer zudem unbedingt eine sehr gut reflektierende Kleidung tragen. „Sonst kann es sehr schnell geschehen, dass sie übersehen werden.“

Der Niederlassungsleiter betont, dass in der nassen und dunklen Zeit häufig der Stress zunehme und die Aufmerksamkeit nachlasse. „Das kann bei Kraftfahrern dazu führen, dass sie in der Hektik des Verkehrs vergessen, einen Blinker zu aktivieren“, schildert Pisecky. „Und manche Radfahrer sind in Gedanken noch bei der Arbeit oder haben es eilig.“ Dies könne tragisch enden.

Konfrontationen vermeiden

Der Dekra-Experte empfiehlt deshalb: Radfahrer sollten an Kreuzungen grundsätzlich niemals rechts neben wartenden Fahrzeuge fahren, sondern immer hinter ihnen stehen bleiben – auch wenn sie das laut Straßenverkehrsordnung nicht zwingend müssen. „Denn Radfahrer gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern und erleiden bei Unfällen häufig die schwersten Verletzungen.“

Von Andreas Tappert