Leipzig

Kabel und Rohre räkeln sich wie Riesenspaghetti, Unkraut wuchert: Die zukünftige Kita an der Delitzscher Straße ist länger eine Baustelle als geplant. Ursprünglich sollte die Einrichtung im Juni dieses Jahres fertiggestellt werden, doch die vor gut zwölf Monaten begonnenen Arbeiten für das Haus, das 120 Kindern Platz bieten soll, verzögern sich, weil neue Messungen und Maßnahmen nötig wurden.

Die Stadt als Investor klärt auf: Das Gebäude an sich war im vergangenen August fertiggestellt worden, „die Fertigstellung der Freianlagen wird sich aber bis voraussichtlich Jahresende verzögern. Ursache ist eine nachträgliche Optimierung der Schallschutzmaßnahmen“, heißt es aus dem Amt für Jugend und Familie.

Schallbelastung neu gemessen

Wegen der hohen Lärmbelastung durch den Verkehr an der Delitzscher Straße waren ursprünglich bis zu sieben Meter hohe Schallschutzwände geplant – mit entsprechend abweisender Außenwirkung. Man befand zwei Aktualisierungen für nötig: die der Schallimmissions-Prognose und die des Schallgutachtens.

„Die Arbeiten an den Außenanlagen wurden angehalten, um sich aus der erneuerten Prognose ergebende Änderungen in den weiteren Bau- und Planungsprozess einfließen lassen zu können und Fehlinvestitionen zu vermeiden“, so das Amt. Das seit Ende Mai vorliegende Schallgutachten weist deutlich geringere Schallimmissionen als der Vorgänger aus. Das ermöglicht nun eine erhebliche Reduzierung der Schallschutzwände auf maximal 3,50 Meter Höhe – eine deutliche Verbesserung des Außenbildes. Nun müsse die Baugenehmigung angepasst und kurzfristig beantragt werden. Die Kita soll möglichst noch in diesem Jahr fertiggestellt werden, so die Stadt.

Das Amt bedauert die Verzögerungen, doch „angesichts der jahrzehntelangen Nutzung der Freifläche halten wir sie vor dem Hintergrund des Qualitätsgewinns für vertretbar“. Sind die Maßnahmen erledigt, sollen auch die Mängel an Straßen und Gehwegen beseitigt werden.

Von Mark Daniel