Demente Senioren: Keine Räumung am Freitag

Leipzig

Die pflegebedürftigen Senioren in der Leipziger Hauptpost sollen nun doch nicht an diesem Freitag geräumt werden. Wer noch keine andere Lösung gefunden hat, könne vorläufig in den Apartments des Felix-Hotels verbleiben, teilte der Eigentümer des Gebäudekomplexes – die Denkmalneu-Gruppe aus Bad Heilbrunn – gegenüber der LVZ mit. „Selbstverständlich setzen wir niemanden an die Luft“, sagte Unternehmenssprecher Florian Wirthgen am Donnerstag. Vielmehr solle dem Pflegedienst Ambulantis nun mehr Zeit gegeben werden, um für alle Betroffenen eine gute Lösung zu finden.

Schon sechs Monate Verspätung

Wie berichtet, wollte Ambulantis eigentlich schon Anfang September 2019 eine große Tagespflege in einem Neubauflügel der Hauptpost eröffnen. Die Einrichtung sollte auch 40 Apartments für pflegebedürftige oder demente Senioren in den beiden Stockwerken darüber betreuen.

Die Ambulantis-Tagespflege auf 750 Quadratmetern in einem Neubauflügel auf dem Hauptpostareal (links) sollte eigentlich schon Anfang September 2019 öffnen. Stattdessen ist sie bis heute zu – ebenso wie 40 Seniorenapartments in den beiden Stockwerken darüber. Quelle: André Kempner

Doch kurz vor dem Einzugstermin kam die Nachricht, dass beide Bereiche wegen Bedenken zum Brandschutz- und Evakuierungskonzept vorerst nicht starten dürfen. Deshalb wurden neun hoch betagte Senioren, die schon Mietverträge abgeschlossen hatten, vorerst in benachbarten Felix-Apartments der Denkmalneu-Gruppe untergebracht und dort durch Ambulantis betreut. Vor einer Woche erfuhren die Angehörigen, die meist über 90 Jahre alten Senioren müssten bis diesen Freitag ausziehen.

Kündigung für Pfleger annulliert

Nach LVZ-Informationen hat sich auch der Pflegedienst Ambulantis inzwischen für einen längeren Verbleib von Betroffenen, für die es noch keine andere Lösung gibt, in den Felix-Apartments eingesetzt. Die Kündigung von Mitarbeitern aus einem Pflegeteam, das bislang in der Hauptpost eingesetzt war, wurde nun wieder rückgängig gemacht. Unklar bleibt aber, wie viele Mitarbeiter des Teams von Kündigungen betroffen waren.

Ambulantis betreibt in Leipzig auch die Hauskrankenpflege Ohnsorge und die Kurzzeitpflege Sine Cura. Die Station in der Hauptpost wurde als „Alternative zum Pflegeheim“ beworben.

Sozialamt bietet Hilfe an

Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst erklärte gegenüber der LVZ, dass der Soziale und Pflegerische Fachdienst im Technischen Rathaus (Telefon 123 4535) auch für Notfälle mit dementen Angehörigen bereitstehe. „Unsere Mitarbeiter dort versuchen stets zu helfen.“ Das gelte auch für den aktuellen Fall, obwohl es sich dabei nicht um ein Pflegeheim handele. „Die Krux ist häufig, wenn es zwei getrennte Verträge für die Pflege und für das Wohnapartment gibt.“ Dann sei von Rechts wegen die Pflegekasse der erste Ansprechpartner.

Von Jens Rometsch