Demo-Wochenende in Leipzigs Innenstadt gestartet 

Leipzig

Die Messestadt erwartet am Wochenende erneut ein umfangreiches Demonstrationsgeschehen. Bis zum Mittag blieb die Lage ruhig, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig informierte. An den Kundgebungsplätzen haben sich Einsatzkräfte postiert, es sind Absperrungen eingerichtet worden.

Die Bereitschaftspolizei Sachsen bereite sich auf einen größeren Einsatz vor und bekommt Unterstützung von Kräften aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin. Zudem kündigte die Bundespolizei ihrerseits einen Einsatz an: „Mit starken Kräften am Hauptbahnhof Leipzig, den umliegenden Haltepunkten und Bahnhöfen sowie in den Zügen“ sollen Störungen bei der An- und Abreise unterbunden werden, heißt es.

Bereits am Tag der Arbeit vor einer Woche hatten mehrere tausend Menschen in Leipzig protestiert. Trotz einiger Verstöße und insgesamt 13 Festnahmen, fiel im Nachgang ein positives Fazit. In der City tummeln sich am Samstag nun wieder unterschiedlichste politische Gruppen. Ein „konfrontatives Versammlungsgeschehen“ könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, sagt Polizeisprecherin Therese Lewerenz gegenüber LVZ.de. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass sich gewaltbereite und Gewalt suchende Gruppen unter das Demonstrationsgeschehen mischen.

Wasserwerfer und Hubschrauber stehen bereit

Den Sicherheitsbehörden stehen, so Lewerenz, erneut Wasserwerfer, ein Hubschrauber, Kommunikationsteams und ein Lautsprecherwagen zur Verfügung. „Wir müssen den Infektionsschutz gewährleisten und die Versammlungsfreiheit garantieren. Bei Verstößen werden wir konsequent einschreiten“, kündigte die Sprecherin an.

Wie das Leipziger Ordnungsamt am Freitag auf Anfrage von LVZ.de mitteilte, wurden an mehreren Standorten Versammlungen angemeldet. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ab 14 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz erwartet. Unter dem Motto „Wir sind alle Linx“ wollen sich etwa 750 Menschen am Protest beteiligen. Der Samstag wurde laut der Initiatoren nicht zufällig als Zeitpunkt gewählt worden: „Der 8. Mai ist nicht nur ein Tag des Gedenkens an all die Opfer des Nationalsozialismus“ und „Lasst uns alle zusammen am Tag der Befreiung ein Zeichen gegen den Faschismus in den Sicherheitsbehörden setzen“, heißt es in einem Aufruf in den Sozialen Medien.

„Bewegung Leipzig“ auf dem Simsonplatz

500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat die „Bewegung Leipzig“ ab 15 Uhr auf dem nördlichen Simsonplatz angekündigt. Unter dem Motto „Demokratie wagen - Kinderrechte schützen!“ ist Kritik an den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu erwarten. Ähnlich sieht es bei der „Bürgerbewegung Leipzig 2021“ aus, die sich ab 14 Uhr unter dem Motto „Kinder schützen!“ mit 200 Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Kurt-Masur-Platz angekündigt hat. Am vergangenen Samstag war ein Protest der Gruppe aus Zweifeln an der Einhaltung des Infektionsschutzes untersagt worden.

Den nun angekündigten Demonstrationen stellt sich ab 14.30 Uhr das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ entgegen. Unter dem Motto “Solidarität statt Querdenken“ wurden 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem südlichen Simsonplatz und in der Beethovenstraße. angekündigt. „Leipzig nimmt Platz“ hat zudem zwei zwei weitere Versammlungen unter dem Motto „8. Mai - der Kampf ist nicht vorbei. Fight Fascism!“ angemeldet: 14.Uhr Uhr beginnt eine Kundgebung mit erwarteten 300 Teilnehmern in der Lenné-Anlage, westlich der Universitätsstraße. Und ab 13.30 Uhr soll ein Fahrradaufzug mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Kochstraße, zum Connewitzer Kreuz über die Karl-Liebknecht-Straße, den Peterssteinweg, Wilhelm-Leuschner-Platz, Innenstadtring, erneut den Peterssteinweg und die Straße des 17. Juni zur Beethovenstraße fahren.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern plant die „Seebrücke Leipzig“ unter dem Motto „Mahnwache für eine sofortige Evakuierung aller Lager an den EU Außengrenzen“ ab 14 Uhr eine Versammlung auf dem Augustusplatz.

Ebenfalls für Samstag sind ab 17 Uhr auf dem Markt eine Kundgebung unter dem Motto „SOS Kolumbien“ mit 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, eine Müllsammelaktion durch „Fridays For Future“ (11 Uhr, Stadtteilpark Rabet), der „Auftakt zum dezentralen Stolpersteinputzen“ (12.30 Uhr, Eisenbahnstraße 47), durch „Leipzig. Courage zeigen e. V.“ sowie auf dem Friedhof Kleinzschocher ein Protest zum Schutz der Bienen angekündigt.

Von Anton Zirk