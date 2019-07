Leipzig

Der Verein Global Space Odyssey will sich am Samstag, den 20. Juli, wie jedes Jahr mit einer Tanz-Demonstration vor allem für kulturelle Freiräume einsetzen. Zu der Veranstaltung unter dem Motto „Mitmischen“ werden rund 2000 Teilnehmer erwartet. Die Veranstalter verstehen sich selbst als kulturpolitische Demonstration, die Initiativen mit gleichen Interessen zusammenbringen will.

Auch in diesem Jahr präsentieren sich deshalb wieder verschiedene Initiativen und Netzwerke mit Redebeiträgen auf der Kundgebung am Augustusplatz. Die Themenbereiche sollen sich von der aktuellen Flüchtlingspolitik, über die Sorgen zur Stadt- und Mietpreisentwicklung bis hin zum Kampf um Freiflächen für Kultur jeglicher Art erstrecken. In Leipzig haben seit Mitte der 1990er Jahre etliche Clubs schließen müssen. Erst Anfang 2019 musste auch das überregional bekannte So&So einer Großbaustelle weichen.

Zur Galerie Fotoschätze aus dem Archiv der LVZ zeigen Lokalitäten, die in den vergangenen Jahren geschlossen haben.

Verkehrseinschränkungen am Samstag

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass am Samstag zwischen 13 und 19 Uhr auf der zehn Kilometer langen Demonstrationsroute mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen sei. Der Demozug mit insgesamt 15 Lastern und Wagencrews wird am Samstag um 12 Uhr am Connewitzer Kreuz starten und über den Bayerischen Bahnhof und die Johannisallee bis nach Reudnitz tanzen. Von dort aus geht es weiter über die Dresdner Straße bis zum Augustusplatz für eine Zwischenkundgebung.

Über den Wilhelm-Leuschner-Platz, den Ranstädter Steinweg und über die Jahnallee werden die Demonstranten schließlich zum Richard-Wagner-Hain ziehen. Dort werden sich bei einem Demoausklang Unterstützer und Netzwerke an verschiedenen Ständen präsentieren. Am Abend laden die Veranstalter ab 22.30 Uhr ins Elipamanoke in Plagwitz und ab 23 Uhr im Naumanns in Lindenau zur Aftershowparty.

Von ebu