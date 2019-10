Leipzig

Am Montagabend hat das Aktionsnetzwerk Protest LEJ auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz gegen die aktuelle Asylpolitik Deutschlands und der EU demonstriert. Vor allem die anstehende Sammelabschiebung am Dienstag nach Afghanistan ist den Aktivisten ein Dorn im Auge. „Regelmäßig schiebt Deutschland Menschen in ein unsicheres Land ab, in dem sie zwischen die Fronten bewaffneter Gruppen geraten und Gewalt und Terror ausgesetzt sind“, kritisiert Flo Linde vom Netzwerk.

Sie fragen, wie die Verantwortlichen es wagen könnten, „deutsche Botschafter*innen wegen der desaströsen Sicherheitslage aus Kabul abzuziehen und zugleich dorthin abzuschieben?“ Unter dem Motto „HOW DARE YOU – Gegen menschenverachtende Abschiebepolitik“ versammelten sich laut Polizeiangaben etwa 60 Demonstranten im Stadtzentrum. Friedlich und ohne weitere Vorkommnisse hätten sie ihrem Unmut Luft gemacht, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei.

Von lcl