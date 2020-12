Die Kundgebung unter dem Motto „Kampf den FaschistInnen in Uniform“ in Leipzig-Connewitz begann friedlich. Doch dann flogen Böller. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot.

Demo in Leipzig-Connewitz: Erst friedliche Kundgebung dann Böllerwürfe

