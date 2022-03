Leipzig

Mit gelb-blauen Fahnen, vielen Transparenten und flammenden Reden warb am Sonnabendnachmittag Leipzigs ukrainische Gemeinde um Unterstützung für die von Russland überfallene Ukraine. Auch zahlreiche Leipzigerinnen und Leipziger bekundeten ihre Solidarität mit dem bedrängten Volk.

„Nato mach den Himmel frei“

„Ich habe die Kundgebung organisiert, damit die Ukraine nicht in Vergessenheit gerät“, erklärte Sebastian Rother. Der 20-Jährige hatte bereits am vergangenen Sonnabend an gleicher Stelle eine Solidaritätskundgebung abgehalten und damit rund 3000 Messestädter mobilisiert. Dass diesmal nur rund 300 Besucher kamen, sieht der in Köln geborene Wahl-Leipziger als Bestätigung dafür, dass der Krieg im Osten bald wieder in Vergessenheit geraten könnte. „In der Ukraine herrscht seit acht Jahren Krieg“, meinte Rother, der beim Maidan-Aufstand zufällig als Tourist in der Ukraine war und später dort einen 18-monatigen Freiwilligendienst leistete. In dieser Zeit hätten nur wenige Meldungen von dort die Aufmerksamkeitsschwelle der Deutschen erreicht. „Ich hoffe, dass ich mit Aktionen wie diesen ein Zeichen gegen das Vergessen setzen kann.“

Bei Leipzigerinnen wie Regina Kießling stieß er damit auf offene Ohren. Sie hatte ein Schild angefertigt, auf dem stand: „Ich bin auch die Ukraine. Nato mach den Himmel frei über der Ukraine.“ In dem osteuropäischen Land würden jeden Tag Menschen bombardiert und die ganze Welt schaue zu, ärgert sich die Leipzigerin.

Leipziger Kinder demonstrieren auf dem Markt mit selbstgebastelten Schildern. Quelle: André Kempner

Auch zahlreiche Kinder waren unter den Teilnehmern, zum Beispiel die der Leipziger Ralf Bitzer und Christian Schein. „Die Kinder sind sehr aufgewühlt und wollen ihre Sympathie für die Ukrainer zum Ausdruck bringen“, schilderte Bitzer. „Wir Erwachsenen sind in der Hoffnung gekommen, dass es uns viele Russen gleichtun und gegen den Krieg demonstrieren.“ Und Schein ergänzte: „Dieser Konflikt muss schnellstmöglich beigelegt werden – mit so wenigen Opfern für die Ukrainer und die russischen Mütter wie möglich.“ Es waren auch Schilder mit Aufschriften wie „Kein Business mit Russland“ zu sehen. Und ein Transparent auf dem stand: „Heute will er die Ukraine – morgen Euch.“

Gegen den „russischen Sumpf“

Viele Redner schilderten, wie es ihren Familien aktuell in der Ukraine ergeht. „Meine Familie hat kaum noch zu essen und wird verhungern“, war zu hören. „Wer schweigt und nichts macht, ist auch dafür verantwortlich.“ Ein anderer rief ins Mikrofon: „Ich wünsche Euch allen, dass ihr nie erfahrt, was Krieg heißt.“ Und ein Ukrainer verwahrte sich dagegen, sein Land als Brudervolk der Russen zu betrachten. „Die Ukrainer wollen einen demokratischen Staat, nicht den russischen Sumpf“, erklärte eine weitere Rednerin.

Überall Friedenssymbole – die Leipziger bringen auch am Sonnabendnachmittag wieder ihren Wunsch nach einer schnellen Beilegung des Ukraine-Konflikts zum Ausdruck. Quelle: André Kempner

Gekommen waren auch der Bundestagsabgeordnete Marcus Faber aus Stendal und Yana Mark, Stadträtin aus Halle (beide FDP). Mark rief die Leipziger auf, alle noch verfügbaren Social-Media-Kanäle zu nutzen, um den Russen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu erzählen. Nur so könne der in Russland allgegenwärtigen Kriegspropaganda begegnet werden, sagte die Anwältin.

„Auch die Russen wollen keinen Krieg“

Faber, der Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundetages ist, rief dazu auf, über Google Maps die Internetseiten russischer Restaurants zu besuchen und dort Nachrichten zu hinterlassen, die den wahren Charakter des Ukraine-Kriegs deutlich machen. „Auch die Russen wollen keinen Krieg“, sagte Faber. „Aber sie werden nicht gefragt, weil das ein Diktator entscheidet.“

Von Andreas Tappert