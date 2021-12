Leipzig

Befürworter und Gegner einer Impfpflicht gegen Covid-19 haben am späten Freitagnachmittag auf dem Leipziger Augustusplatz demonstriert. Die Polizei schritt wegen Verstößen gegen die Corona-Notfallverordnung ein.

Mahnwache an Demokratieglocke

An der Demokratieglocke hatten sich mehrere Personen zu einer Mahnwache eingefunden. Davor lag ein Transparent mit der Aufschrift „Impfpflicht jetzt“. „Hier werden Kerzen aufgestellt, als ob die Demokratie beerdigt werde. Das finden wir unerhört“, sagte die SPD-Politikerin Irena Rudolph-Kokot. Zuvor hatten Impfpflichtgegner vor der Glocke ihre Windlichter aufgestellt, die sie wegen der angemeldeten Mahnwache aber einsammeln mussten und einige Meter davon entfernt wieder auf den Augustusplatz stellten.

Eine ehemalige Intensivkrankenschwester: „Ich habe so große Sorgen um die Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten. Viele sind traumatisiert.“ Sie frage sich was passiere, wenn jetzt Omikron verstärkt auftrete. „Wenn wir einigermaßen normal weiterleben wollen, dann brauchen wir eine Impfpflicht, so die Frau, die aus Furcht ihren Namen nicht nennen wollte.

Medizinisches Personal bei der Kundgebung

Namen mochte auch kaum einer der rund 200 Teilnehmer auf der Gegenseite nennen. Teilweise waren die Gegner der Impfpflicht mit ihren Kindern auf den Augustusplatz gekommen. „Hier ist heute viel medizinischen Personal dabei. Ich selbst habe aus der Klinik von der Kundgebung erfahren“, sagte eine Frau. Sie leugne weder Corona, noch wolle sie anderen Menschen eine Impfung ausreden. Für sich selbst wolle sie aber frei entscheiden, ob sie sich impfen lasse. Deshalb lehne sie eine Pflichtspritze ab. Zwischen den Kerzen waren Schilder zu lesen mit Aufschriften wie „Für eine freie Impfentscheidung“.

Polizei nimmt Personalien auf

Die Polizei stufte die Kundgebung der Impfpflichtgegner als unerlaubte Versammlung ein. Laut sächsischer Corona-Notfallverordnung dürfen sich höchstens zehn Personen zu einer ortsfesten Demonstration treffen. Zudem seien vorgeschriebene Abstände nicht eingehalten worden. „Es war auch kein Versammlungsleiter auszumachen“, sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz. Die Beamten forderten die Teilnehmer schließlich auf, den Augustusplatz zu verlassen. Wer dennoch blieb, musste den Einsatzkräften seine Personalien angeben. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen, teilte Leverenz mit. Ein Verstoß gegen die Versammlungsbeschränkung in der Corona-Notfallverordnung wird mit einem Bußgeld von 250 Euro sanktioniert.

Zwischenfall am Rande: Ein junger Mann versuchte mit einer Flasche Wasser die Kerzen zu löschen, wurde aber von der Polizei abgeführt. Die Versammlung war gegen 19 Uhr beendet. Die Stadtreinigung sammelte anschließend die Windlichter ein.

Von Matthias Roth