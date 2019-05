Leipzig

Unter dem Motto „Fight for your Future“ soll am Samstag eine Demonstration vom Leipziger Osten zur Innenstadt und in den Süden ziehen. Angemeldet sei ein Aufzug mit 2000 Teilnehmern, teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach beginnt die Veranstaltung um 18 Uhr am Lene-Voigt-Park. Endpunkt der Route ist der Herderplatz in Leipzig-Connewitz. Entlang der Strecke kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen, so das Ordnungsamt.

Laut einem Video, das die Organisatoren der Demonstration auf ihrer Internetseite geteilt haben, haben sie sich gezielt den Internationalen Kindertag als Tag für die Demonstration ausgesucht. Demnach wollen die Teilnehmer auf die Straße gehen, um ihre Zukunft aktiv mitzugestalten. Angesprochene Themen sind unter anderem soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Auch die bevorstehende Landtagswahl und ein erwarteter Rechtsruck werden angeführt.

Das ist die geplante Demo-Route in Leipzig Lene-Voigt-Park – Eilenburger Straße – Gerichtsweg – Prager Straße – Johannisplatz – Grimmaischer Steinweg – Augustusplatz – Grimmaische Straße - Petersstraße – oberer Martin-Luther-Ring – Wilhelm-Leuschner-Platz – Peterssteinweg – Karl-Liebknecht-Straße – Südplatz - Schenkendorfstraße – Karl-Liebknecht-Straße – Connewitzer Kreuz – Wolfgang-Heinze-Straße – Herderstraße – Herderplatz

