Leipzig

Sie wollten den Leipziger Ring für eine 48-Stunden-Demo sperren lassen, mit einem Eilantrag konnte der ADFC am Freitag einen Teilerfolg erringen. „Wir dürfen am Sonntag zwischen 18 und 21 Uhr den Ring in eine Richtung voll sperren“, sagte Alexander John vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) in Leipzig am Freitag.

Es sei ein Vergleich geschlossen worden, bestätigte auch ein Sprecher des Leipziger Verwaltungsgerichts auf Nachfrage von LVZ.de. Die Sperrung gelte demnach in der entsprechenden Zeit auf dem äußeren Ring. Die Fahrbahn in Richtung Westen ist damit also drei Stunden lang dicht.

Laut Gericht wollen die Demonstranten die Fläche vor dem Hauptbahnhof ohne Autoverkehr erlebbar machen. Unter Berücksichtigung der Interessen der Taxifahrer und der Verhältnismäßigkeit habe das Gericht im Gegenzug statt 48 Stunden eine kurzzeitige Sperrung vorgeschlagen.

Demo für Umweltschutz und Verkehrswende

„Es ist okay so“, sagte John vom ADFC am Freitag zu der Entscheidung und verbuchte den Vergleich als Teilerfolg. Wäre es allerdings nach den Initiatoren gegangen, hätten die Teilnehmer den Bereich vor dem Hauptbahnhof über die gesamte Dauer der Demonstration blockiert.

Hintergrund der Versammlung ist laut ADFC neben Umweltschutz die Verkehrspolitik der Stadt. „Die Stadt Leipzig tut seit Jahren nichts für den Klimaschutz und treibt keine Verkehrswende voran“, hatte John im Vorfeld erklärt. „Faktisch sind wir genau da, wo wir vor 15 Jahren waren.“

Zudem soll laut dem ADFC-Mitglied der Radweg direkt vor dem Hauptbahnhof Fahrrad-frei gemacht und künftig als Gehweg beschildert werden. Das habe John als Mitglied der städtischen AG Rad kürzlich erfahren. Eine Bestätigung seitens der Stadt steht trotz LVZ-Anfrage noch aus.

Ordnungsamt : Bereich meiden

Die Versammlung unter dem Motto „Klimaschutz ernstnehmen – autofreien Platz vor dem Hauptbahnhof schaffen“ beginnt am Freitag und endet am Sonntag jeweils um 21 Uhr.

Laut Ordnungsamt wird sie auf dem Taxistellplatz zwischen den Bahnhofseingängen, auf dem angrenzenden Fuß- und Radweg sowie auf der nördlichsten Spur der Straße direkt vor dem Bahnhof stattfinden. Die zweite Fahrspur diene währenddessen als Ersatz-Radweg. „Für den Kfz-Verkehr bleiben zwei Fahrspuren“, heißt es.

Das Ordnungsamt empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den benannten Bereich am Hauptbahnhof während der Demonstration zu meiden.

Von Josephine Heinze