Leipzig

Mit einem Schlauchboot will die Initiative „ Seebrücke“ für Humanität und Solidarität protestieren und ihrer Forderung nach einem Ende des Flüchtlingssterbens im Mittelmeer Nachdruck verleihen. Wie die zivilgesellschaftliche Bewegung mitteilte, wird am kommenden Montag gegen 17 Uhr das Boot in Leipzig auf dem Markt aufgebaut, um auf die Schicksale libyscher Flüchtlinge aufmerksam zu machen.

Das Boot wurde von der libyschen Küstenwache im Mittelmeer abgefangen und die Insassen zurück ans Festland gebracht. Durch die Besatzung des Rettungsschiffs „Sea-Eye“ wurde das verlassene Gefährt nach Deutschland gebracht. Neben dem Schlauchboot wird ein großes Transparent ausgebreitet werden, auf dem Menschen mit ihrer Unterschrift ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union setzen können.

Bis 18 Uhr soll es zudem verschiedene Redebeiträge geben sowie die Möglichkeit mit den Aktivisten ins Gespräch zu kommen. Anschließend soll das Boot gemeinsam mit einem Demonstrationszug zum Neuen Rathaus transportiert werden.

Von fbu