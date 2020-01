Leipzig

Im Leipziger Süden findet am Samstag eine „ Demonstration für echten sozialen Wohnungsbau in Leipzig Connewitz“ statt. Wie die Initiatoren von „Sozialer Wohnungsbau jetzt!“ ankündigen, startet die Versammlung um 14 Uhr am Hildebrandplatz zwischen der Bornaischen und der Hildebrandstraße.

Der Grund für ihren Unmut seien die steigenden Mieten, bei denen Löhne und Renten nicht mithalten könnten. Wie die Initiative mitteilte, würden Quadratmeterpreise von Neubauten in der Regel bei 10 Euro liegen, obwohl es vom Jobcenter keine 5 Euro gebe. Zudem seien die geförderten Mieten bei Neubauwohnungen mit 6,50 Euro pro Quadratmeter wieder 1,50 Euro teurer, als den Menschen zugestanden werde.

„46.101 Wohnungen fehlen“

„Allein in Leipzig fehlen 46.101 Wohnungen zu günstigen Mieten“, sagt Kerstin Balde für die Initiatoren der Demo. „Aktiennotierte Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia oder die CG Gruppe breiten sich auch in Leipzig aus und tragen nicht dazu bei, dass Menschen mit geringem Einkommen weiterhin überall in der Stadt leben können.“

Mit der angekündigten Demonstration wollen die Organisierenden „Druck machen, damit endlich in der Stadt etwas unternommen wird“. Die angepriesenen Sozialwohnungen von Oberbürgermeisterkandidat Burkhard Jung ( SPD) hätten nichts mit der realen Situation in der Stadt und den Lebensverhältnissen der Menschen zu tun.

Verkehrseinschränkungen im Leipziger Süden

Etwa 100 Teilnehmende werden erwartet hinter dem Banner „Kein Mensch soll in Leipzig auf der Straße landen!“ herzulaufen. Bis 17 Uhr sei so mit Verkehrseinschränkungen von der Bornaischen Straße bis zum Wiedebachplatz zu rechnen, meldet das Ordnungsamt. Die Demo wird sich zunächst über kleinere Straßen bis zur Meusdorfer Straße und anschließend zur Wolfgang-Heinze-Straße hinziehen. Über die Kochstraße und Karl-Liebknecht-Straße schlagen sie schließlich einen Bogen.

Von lcl