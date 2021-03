Demos gegen Corona-Auflagen in Leipzig: Der Gegenprotest formiert sich

Leipzig

Zwei Tage vor den angekündigten Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen wird eine unübersichtliche Lage am Samstag immer wahrscheinlicher. Am Donnerstag wurde Näheres zum avisierten Gegenprotest bekannt: Das Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz“ hat zu einer konzertierten Gegenprotestaktion unter dem Motto „Querdenken ausbremsen“ aufgerufen – gemeinsam mit anderen Initiatoren, darunter den Grünen, der Satirepartei „Die Partei“, der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und der Linkspartei. Bei einem Pressetermin informierten die Initiativen über ihre Pläne.

Wie berichtet, sind die Standorte Rabet, Lindenauer Markt und Völkerschlachtdenkmal Startpunkte für eine Fahrraddemo bis zum Augustusplatz. Ebenso soll es einen Motorrad-Korso vom Völkerschlachtdenkmal geben. In diesen Tagen mobilisieren Gegner der aktuellen Corona-Politik, um am Samstag in Leipzig zu protestieren. Autokorsos aus ganz Sachsen werden erwartet.

„Bewährungsprobe“ für neuen Polizeipräsidenten

Die SPD-Vize-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot hofft, „dass die Polizei die vergangenen Eskalationen im Blick hat und ihre Prioritäten klar zieht“, so die Politikerin. Sie spielt auf die Demonstrationen im November an, als es zu tumultartigen Szenen und Ausschreitungen in Folge der „Querdenken“-Demonstration kam.

Für den erst seit kurzem amtierenden Polizeipräsidenten René Demmler sei es die „erste Bewährungsprobe“. Es folgten scharfe Worte: „Wenn die Polizei das nicht hinbekommt, werden wir das selber machen.“ Was diese Ankündigung konkret bedeuten soll, wollte Rudolph-Kokot gegenüber den anwesenden Reportern nicht ausführen.

Kritischer Blick der Polizei

Man wolle keine direkte Konfrontation mit den so genannten Querdenkern, sagte Marco Böhme, sächsischer Landtagsabgeordneter der Linken. Mit den Fahrrädern könne man allerdings die Strecke blockieren. Ulrike Böhm, Co-Sprecherin des Grünen Kreisverbandes, rief alle Leipzigerinnen und Leipziger auf, „sich an den friedlichen Gegenprotesten zu beteiligen“. Die eskalierten Proteste im vergangenen Jahr hätten gezeigt, wie schnell Demos zum „Superspreading-Event“ mutierten.

Zwischenzeitlich warfen Beamte der Bereitschaftspolizei einen kritischen Blick auf das Geschehen vor dem Rathaus. Da die geltenden Auflagen eingehalten worden seien, habe es „keinen Handlungsbedarf“ gegeben, wie eine Polizeisprecherin später erklärte. Am Samstag erwartet die Polizei eine „konfrontative Versammlungssituation“. Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung würden unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit geahndet.

Von Florian Reinke