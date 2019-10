Wehrmediziner aus ganz Deutschland beraten am Freitag und Sonnabend auf ihrem 50. Jahreskongress in Leipzig über Militärmedizin im Einsatz und bei Terrorlagen sowie andere Themen. Im LVZ-Interview erzählt Tagungsleiter, Generalarzt Dr. Andreas Hölscher, warum 500 Militärmediziner gerade nach Leipzig kommen, was die Wehrmedizin von der „normalen“ Ärztekunst unterscheidet und was ihn in die Leipziger Oper zieht.