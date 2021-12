Den Ausschlag gab Corona: Beliebte Gaststätte TBE in Leipzig-Engelsdorf macht dicht

Leipzig

„Betreutes Singen“ mit der Kult-Truppe MTS steht für den 8. und 9. Januar auf dem Plan. Es wird ein Schlussakkord sein: Nach 23 Jahren macht die Traditions- und Begegnungsstätte der Eisenbahner (TBE) in Leipzig-Engelsdorf zu. Ein schmerzvoller Abschied für das Team um Betreiber Andreas Schließauf, den Stadtteil und alle, die diese Gaststätte jemals kennengelernt haben.

Der TBE ist zum einen wegen der Einrichtung ein außergewöhnlicher Ort: Historische Eisenbahnrequisiten wie Andreaskreuz, Rangierlampen, Schilder, Loksitze oder S-Bahn-Bänke schaffen eine museale Kulisse, die die Identität von Engelsdorf spiegeln, wo seit 1837 ein großer Rangierbahnhof und ein Bahnbetriebswerk hier ihren Sitz hatten. Die Speisen tragen entsprechende Namen wie „Heizerschaufel“, „Schrankenwärterschmaus“ oder „Lokführerfrühstück“.

Beliebte Honecker-Parodien

Der andere buchstäblich zugkräftige Faktor: der typisch sächsische, rustikal-herzhafte Humor von Chef Schließauf und dessen Parodien auf den letzten DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Der TBE steht für Erlebnisgastronomie, die auch eine Kleinkunstbühne bietet, reserviert vor allem für Kabarett mit ostalgischer Ausrichtung wie Herricht-und-Preil-Abende. Als beinahe legendär gilt der Auftritt mit dem letzten Leipziger Amateur-Kabarett „Die Pauker“ Anfang der 2000er: Während einer Tanzeinlage brach der Bühnenboden durch. Das entstandene Loch wurde in den folgenden Szenen augenzwinkernd eingebaut. „Nur einer von vielen unvergesslichen Abenden“, schwärmt Schließauf.

Das Aus der TBE im Ärztehaus Engelsdorf hat mehrere Ursachen. Dass die aktuellen Eigentümer der Immobilie das Schwelgen in der Vergangenheit im Lokal missbilligen und die Fläche lieber anders genutzt wissen wollen, ist dabei der geringste Faktor. Andreas Schließauf, inzwischen 60, spürt den Kraftaufwand der vielen Jahre, in denen er nur für die Gastronomie lebte. Und das vor allem zuletzt – wegen der Entwicklung durch Corona, die zudem mit einem finanziellen Aderlass verbunden ist und der Gastronomie schwer zu schaffen macht.

Notbremse gezogen

„Ich habe während der Pandemie private Ersparnisse verbrannt und musste einen Kredit aufnehmen“, so der Chef. „Da geht nur noch die Notbremse, denn die staatlichen Hilfen muss ich zurückzahlen, und es ist völlig unklar, wann sich die Situation endlich entspannt.“ Viele seiner Stammgäste bemühen sich gerade um einen Spendenaufruf für das Lokal – auch mit dem Hintergedanken, dass es doch noch weitergehen könnte. Doch Schließaufs Entscheidung steht, und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. „Den Job will doch keiner mehr machen, der ist für jüngere Generationen zu aufwendig.“

Bis zum Jahresende hat der TBE noch mehrere Male unter 2G-Bedingungen geöffnet, zu Weihnachten gibt’s am ersten und zweiten Feiertag Mittagstisch. Das letzte Mal schließt der Wirt am 16. Januar zum Mittagstisch auf. Bis Ende desselben Monats verkauft er das besagte Inventar: Andreaskreuz, Rangierlampen, Schilder, Loksitze und vieles mehr. Einiges übernimmt das Weimarer Eisenbahnmuseum für seine Ausstellungen. „Bei allem Schmerz – das tröstet mich etwas.“

Von Mark Daniel