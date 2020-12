Leipzig

Der Bundestag hat die Finanzierung eines möglichen Freiheits- und Einheitsdenkmals in Leipzig wieder in den Haushalt aufgenommen. Das Vorhaben steht als so genannter Leertitel im Etat. Das ist ein Erinnerungsposten für mögliche Ausgaben, der aber noch nicht mit einem konkreten Betrag untersetzt ist.

„Umfangreiche Lobbyarbeit der Verwaltungsspitze“

Das Kulturdezernat äußerte sich positiv zu der Entscheidung. „Dass es überhaupt dazu kam, ist einer umfangreichen Lobbyarbeit der Verwaltungsspitze in Verbindung mit der Stiftung Friedliche Revolution gegenüber dem Bund im Vorfeld zu verdanken“, teilte das Ressort von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke) mit. Zu allen weiteren Schritten könne die Stadt derzeit noch nichts sagen – auch nicht zu möglichen Kosten. Diese und weitere Fragen sollen bei einem Treffen von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) erörtert werden.

„Ermutigender Schritt“

Die Stiftung Friedliche Revolution sprach von einem „ermutigenden Schritt“. Ihr stellvertretender Vorsitzende Michael Kölsch wertete den Vorgang auch als „deutlichen Erfolg der Stiftung“, die sich seit Jahren auf allen Ebenen für diesen Neustart eingesetzt habe. Die Stiftung hoffe nun, dass trotz Corona bald die nächsten Schritte eingeleitet werden könnten.

Heftige Debatten

Während in Berlin Ende Mai mit dem Bau eines Freiheits- und Einheitsdenkmals zur Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989 und die Wiedervereinigung 1990 begonnen wurde, liegen ähnliche Pläne in Leipzig unter anderem wegen eines missglückten Architektur-Wettbewerbs seit Jahren auf Eis. Auch über den Ort und die Gestaltung gab es heftige Debatten. Grundlage der Pläne war ein Beschluss des Bundestags 2007. Nach einem neuerlichen Beschluss des Parlaments zehn Jahre später nahm die Debatte kurzzeitig wieder an Fahrt auf. Einer Umsetzung ist das Projekt seither dennoch nicht näher gekommen. Zuletzt hatte die Stiftung Friedliche Revolution im Januar eine Online-Petition für einen neuen Anlauf zum Bau gestartet

Von Björn Meine/epd