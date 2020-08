Deponie Cröbern: Kostenlose (Müll-)Führungen

Großpösna

Auf der Deponie Cröbern werden ab diesem Monat wieder kostenfreie Führungen angeboten. Zunächst lädt der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) für Mittwoch, 19. August, ab 15 Uhr zu einer Führung ein. Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Verwaltungsgebäude des ZAW, Am Westufer 3. Das Corona-Konzept beinhalte mehr Abstand, Hygieneregeln und weniger Teilnehmer. Zwar sind laut Veranstalter derzeit nicht alle Bereiche der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) und der Waage zugänglich, viel zu sehen gebe es dennoch.

Per Bus zu den Stationen

„Während der Führungen erfahren die Teilnehmer Hintergründe zum Standort und dessen Herausforderungen für den Deponiebau. Sie lernen die Prinzipien einer effizienten Abfallbehandlung kennen und besichtigen den Kontrolltunnel unterhalb der Deponie“, erläutert ZAW-Geschäftsleiter André Albrecht. Im Infocenter informiert Mitarbeiterin Nicole Wöllner über das Thema Abfalltrennung und Umweltschutz. Die teilweise mehrere hundert Meter langen Wege zwischen den einzelnen Stationen würden mit einem Bus zurückgelegt.

Anmeldung vonnöten

„Wir freuen uns, endlich wieder Besucher bei uns am Standort begrüßen zu dürfen und bitten alle, sich an die Regeln des Hygienekonzeptes zu halten“, appelliert Geschäftsleiter Albrecht. Die etwa anderthalbstündige Tour eigne sich für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre. Eine vorherige Anmeldung sei unbedingt notwendig – Telefon 034299 70524 oder E-Mail woellner@zaw-sachsen.de. Teilnehmer sollten zudem an wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk denken.

Weitere Termine unter www.zaw-sachsen.de

