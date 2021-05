Leipzig

In Leipzigs Taxibranche bahnen sich gravierende Veränderungen an. Auch wenn es niemand ausspricht: Alles deutet darauf hin, dass der Branchenriese Uber bald in die Stadt kommt. Sobald Corona gebändigt ist, legt Uber in Leipzig los. Jede Wette. Die Vorbereitungen sind unübersehbar.

Der frische Wind aus Übersee wird allerdings nicht nur Leipzigs hohe Taxipreise purzeln lassen, sondern auch den Effizienzdruck im Gewerbe enorm erhöhen. Wer sich diesem neuen Geschäftsmodell nicht stellt, wird Schwierigkeiten bekommen. Aber das gilt schon immer. Und wenn das nicht so wäre, würden heute in Leipzig noch Pferdedroschken fahren.

Viel wird davon abhängen, wie sich die Stadt in diesem Wandlungsprozess verhält – und welche Möglichkeit ihr die große Politik mit der bevorstehenden Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes in die Hand gibt. Wenn das Taxigewerbe den Schulterschluss probt und klug agiert, wäre viel gewonnen. Vielleicht gelingt sogar eine Allianz mit den Leipziger Verkehrsbetrieben, denen bei einem Uber-Engagement ebenfalls herbe Einschnitte drohen könnten.

Wenn sich alle auf den neuen Player einstellen, muss es nicht zwingend Verlierer geben. Denn eines stimmt in der Uber-Argumentation auf jeden Fall: Der Kuchen der Mobilität wird in den nächsten Jahren immer größer werden. Das eröffnet auch neue Chancen.

Von Andreas Tappert